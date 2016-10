'Checo' sufre para terminar en octavo en Austin

El piloto mexicano considera que fue una buena recuperación después de la primera vuelta

AUSTIN, TEXAS (23/OCT/2016).- Sergio Pérez pudo recuperar terreno en el Circuito de las Américas de Austin para terminar dentro de los puntos en el Gran Premio de Estados Unidos, pero para el piloto tapatío de la escudería Force India no fue sencillo después de un arranque complicado.



"Octavo lugar es una buena recuperación después de que nuestra carrera se vio comprometida en la primera vuelta", comentó de entrada el tapatío al finalizar la carrera en Austin, desde la cual arrancó en el puesto 11 de la parrilla de salida.



"Recibí un golpe fuerte en la parte de atrás al frenar en la curva 11, fue Kvyat, quien cometió un error y llegó sin control. De repente, me encontraba en el último lugar y con un coche muy dañado. Fue complicado recuperarse, pero poco a poco entramos a los puntos y al final no obtuvimos un mal resultado", continuó Pérez Mendoza, quien después de la primera vuelta estuvo desfilando en los últimos lugares.



“Checo” atribuyó su recuperación a la estrategia, además de que fue el único piloto de Force India que se mantuvo en pista después del abandono de Nico Hulkenberg tras un giro completado. "Atinamos con la estrategia y eso nos ayudó a superar el daño en el coche, pues recuperamos posiciones con ambas detenciones en los pits. Salir de aquí con cuatro puntos y escalar al séptimo puesto del campeonato de pilotos es un buen resultado con tales circunstancias".



Por último, Pérez destaca la paciencia que tuvo para poder terminar la carrera dentro de los mejores 10 del Gran Premio de Estados Unidos. "Es importante tener paciencia cuando tienes un fin de semana complicado, especialmente en una carrera con tanto desgaste y conseguir cualquier punto que se pueda, pero queda algo porque creo que pudimos haber terminado en quinto este día".



Con su octavo sitio en Austin, Sergio Pérez llegó a 84 puntos en el campeonato de pilotos, arrebatándole el octavo sitio de la clasificación a Valtteri Bottas, quien se quedó en 80 uniddes después de que su carrera se viera comprometida desde el inicio, donde tuvo un toque con Nico Hulkenberg que le provocó un pinchazo.



EL INFORMADOR / ALAN RODRÍGUEZ