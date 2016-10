León se acerca a la Liguilla

León salió con amplia movilidad, con llegadas por las bandas en busca de abrir el marcador

CIUDAD DE MÉXICO (23/OCT/2016).- A pesar de un inicio incierto, León apretó en el segundo tiempo para ganar 3-1 a Morelia en juego de la fecha 14 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX, realizado en el Nou Camp de esta ciudad leonesa.



Los goles del partido fueron del argentino Mauro Boselli de tiro penal al 45+3, de penal, luego siguió al 46 Germán Ezequiel Cano y cerró Efraín Velarde al 49; en tanto por Morelia marcó Miguel Ángel Sansores al 84.



León llegó a 21 unidades y Morelia se quedó con 16 y se despide de la zona de calificación.



Desde el inicio del juego, León salió con amplia movilidad, con llegadas por las bandas en busca de abrir el marcador y aunque no pudo concretar por el buen parado de la zaga michoacana, no cesó en su intento por seguir con el objetivo.



Aunque ambos bandos llegaron con aspiración de estar en la Liguilla, el estratega Enrique Meza echó mano de sus elementos con velocidad y trató de ordenar su equipo para llevarse los tres puntos de la cancha leonesa.



El medio campo se tornó pesado, ya que a los 15 minutos de acciones, ambos conjuntos se trenzaron en un devenir sin claridad para la meta rival.



Mientras tanto, el técnico de los guanajuatenses, Javier Torrente, quien estuvo en las tribunas, vio a un León reservado en busca de un descuido rival, pero a pesar de tener en Mauro Boselli y Maximiliano Moralez a sus hombres de peligro, tardó en controlar el partido.



Sin embargo, en el ocaso de la primera mitad, el cuadro local perdió fuerza y no pudo concretar las llegadas, contrario a lo que mostró Morelia, que estuvo más cerca de anotar.



Pero Miguel Sansores alzó la mano en un tiro libre dentro área para que el silbante marcara tiro penal y al 45+3, el argentino Mauro Boselli marcó el 1-0.



Para los segundos 45 minutos, León salió con el mismo esquema, con puntual meta de hacer el gol y un Morelia que se fue con más seguridad al área rival, pero un descuido de la zaga michoacana hizo que el conjunto local hiciera el segundo gol.



Apenas pasado un minuto de acción de la segunda parte, Germán Ezequiel Cano remató dentro del área al 46 para el 2-0.



Pero no conforme con eso, Esmeraldas aprovechó la desconcentración de Monarcas para que el defensor Efraín Velarde anotara al 49, para el 3-0.



A partir de este momento y ya con una clara ventaja, León se mostró certero en las jugadas y con momentos pausados, en tanto Morelia tuvo la necesidad de apretar, pero con un futbol menos claro.



Un descuido en la retaguardia local, hizo que Morelia hiciera el gol vía Miguel Ángel Sansores, al 84, para el 1-3 definitivo.



Cartón amarillo fue mostrado al colombiano Alexander Mejía, los argentinos Guillermo Burdisso y Diego Navoretti de León; en tanto por Morelia salió el peruano Raúl Ruizdiaz, Carlos Morales y el colombiano Jefferson Cuero.



Alineaciones:



León.- William Yarbrough, Efraín Velarde, Guillermo Burdisso (Ignacio González, 61), Fernando Navarro, Diego Novaretti, Lino Montes, Alexander Mejía, Leonel López, Germán Cano (Andrés Felipe Andrade, 68), Mauro Boselli y Maximiliano Moralez (Aldo Rocha, 78). DT Javier Torrente.



Morelia.- Carlos Rodríguez, Enrique Pérez, Sebastián Vegas, Emanuel Loeschbor, Carlos Morales, David Cabrera, Cristian Penilla, Diego Valdés (Miguel Ángel Sansores, 34), Rodrigo Millar (Luis Gabriel Rey, 73), Jefferson Cuero (Juan Pablo Rodríguez, 52) y Raúl Ruizdíaz. DT Enrique Meza.