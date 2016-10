Cruz Azul está casi eliminado al caer ante Puebla

Álvaro Navarro anota de último minuto y el conjunto poblano gana 1-2

CIUDAD DE MÉXICO (22/OCT/2016).- Cruz Azul está cerca de sumar su quinta liguilla perdida, luego de caer esta tarde 1-2 ante el Puebla, en partido de la fecha 14 del Torneo Apertura 2016 de la Liga Mx, disputado en el estadio Azul ante una pobre entrada.



El argentino Damián Escudero en el minuto 37 y Álvaro Navarro en el 90, le dieron el triunfo al conjunto poblano, mientras Aleo Leao Ramírez marcó el del empate momentáneo en el minuto 44.



Si el empate que mantuvo casi hasta el final no le servía para nada al cuadro celeste, la derrota lo deja mal parado con sus 26 puntos, en tanto que al once poblano le ayuda a tener asociaciones con las 19 unidades a las que arriba con este resultado.



Las posibilidades para clasificar a la liguilla comenzaban a agotarse para el cuadro celeste y eso lo obligó a ir con todo a la meta defendida por el argentino Cristian Campestrini, que en un par de ocasiones vio salvado su arco, pues los remates locales impactaron los postes.



Fueron muchos los intentos celestes por abrir el marcador y manejar el encuentro, incluso le fue anulado un gol legítimo por un supuesto fuera de juego del ecuatoriano Joffre Guerron, quien estaba habilitado pero la acción fue invalidada por el asistente número dos, Miguel Ángel Chua.



Tras un segundo aviso de Guerron, cuyo remate impactó el poste derecho de la meta poblana, La Franja se puso adelante en el marcador por conducto del pampero Damián Escudero en el cobro de un tiro libre que Jesus Corona no alcanza a detener para hacer el 1-0 en el minuto 37.



Puebla manejaba el resultado pero en el minuto 44, Cruz Azul pudo irse al descanso con la paridad en el marcador con el tanto de Aldo Leao Ramírez, quien en un tiro de esquina se encontró un mal rechace defensivo y con la zurda sacó a río cruzado para vencer a Campestrini en el minuto 44.



En la segunda parte, los celestes tuvieron la iniciativa para irse al frente pero careció de puntería para terminar sus llegadas sobre todo con las que tuvo Guerron quien sigue peleado con el gol, y en cada falla se ganaba la protesta de su afición.



La Franja, por su parte, jugó a esperar un error del adversario e hizo como que se iba al frente para esperar el contragolpe, pero tuvo muy poco por ofrecer al frente y parecía conforme con la igualada por lo que se dedicó a cuidar el resultado.



Sin embargo, al final se encontró con el gol del triunfo conseguido por Álvaro Navarro, quien entre un par de zagueros celestes remató con la cabeza en el área chica para vencer a Corona y darle el triunfo al Puebla en el último minuto.



El trabajo del silbante Eduardo Galván fue malo y por Cruz Azul amonestó al ecuatoriano Joffre Guerron, al argentino Julián Velázquez, al chileno Francisco Silva, Juan García, mientras que por Puebla a Jerónimo Amione y a Pedro Canelo.



Alineaciones:



Cruz Azul.- Jesus Corona, Adrián Aldrete (Juan García, 25), Julián Velázquez (Rodolfo Cota, 69), Enzo Roco, Julio César Domínguez, Rafael Baca, Francisco Silva, Joffre Guerron (Jonathan Cristaleo, 78), Cristian Giménez y Jorge Benitez. DT. Tomás Boy.



Puebla.- Cristian Campestrini, Óscar Rojas, Patricio Araujo, Robert Herrera, Edgar Dueñas, Emilio Orrantia, Damián Escudero (Francisco Torres, 79), David Toledo, Pablo Miguez, Pedro Canelo y Jerónimo Amione (Christian Bermúdez, 86). DT. Ricardo Valiño.