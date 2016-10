Alejandra Zavala es reconocida por su trayectoria

Entre lágrimas y sonrisas, la atleta recibe el reconocimiento del club cinegético

GUADALAJARA, JALISCO (22/OCT/2016).- Juan Antonio Zavala se fue hace 14 años, lo entiende perfectamente la medallista jaliscience internacional y seleccionada Olímpica en tiro deportivo, Alejandra Zavala, pero el recuerdo de su padre está siempre vivo, más cuando le dan un reconocimiento como sucedió hoy, cuando el club cinegético, donde creció tirando al lado de su viejo desde los cinco años de edad, le develó una placa en su honor por la extraordinaria carrera que ha logrado.



Zavala, ante autoridades del club Cinegético, así como militares, amigos y familiares, fue ovacionada por el ejemplo de tenacidad mostrado, por no darse por vencida. Todo iba viento en popa, ella sonreía, estaba feliz porque la gente que ha estado a su lado en todo momento era testigo de lo que calificó como el mejor momento de su carrera porque estaban reconociendo su trayectoria y de pronto, la sonrisa se borró.



Al sonido local decía los logros, de pronto le dio un espacio a su padre, a don Juan, con el solo hecho de escuchar el nombre, Alejandra sintió que se doblaba pero jamás agachó la cabeza. El brillo de sus ojos cambió. La alegría se volvió nostalgia, la sonrisa fue lamento porque el "viejo" no estaba en el momento que considera cumbre y le hubiera gustado tenerlo a su lado.



"Ale Pistolas", como le dice su gente de confianza, intentó detener las lágrimas, aunque no se dobló en el salón del club de tiro, no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Recordó cuando su padre en un carriola la tenía a su lado y él tiraba. Su padre le inculcó el tiro deportivo y hoy se lo agradece.



"Venía preparada, pero mencionaron a mi papá, que era muy querido. Mi papá y su amigo íntimo Carlos Martínez Negrete organizaron esto (que ella esté en tiro deportivo) y sí, me movió mucho, pero positivamente".



El sentimiento fue tal, que había preparado un discurso y determinó no utilizarlo, porque quería que hablara en ese momento su corazón.



"Tenía preparado mucho, pero no pude, dejé el discurso y hoy habló mi corazón y seré la número uno del mundo, es mi meta. La verdad me he sentado, he pensado en lo logrado y sé que tengo que ser responsable, es algo que pesa y tengo que aprender a conducirme bien. El reconocimiento llega en un momento de madurez, me siento feliz porque es reconocer todos los logros".



Zavala reconoció que ha trabajado mucho en el aspecto mental y eso le ayudó a madurar mucho e hizo un comparativo: "Veo mis juegos de Londres 2012 como una experiencia de mucho aprendizaje, pero lo viví con miedo y nervios; Río lo viví emocionada, segura, con capacidad, fuerza y sabía que estaba haciendo las cosas bien".



Sobre la beca que posiblemente le otorgue el Comité Olímpico Internacional, Zavala precisó que Carlos Padilla está avanzando, no depende de él pero está segura que la obtendrá.



"Seré la número uno del mundo, lo voy a ser y es lo que quiero, nada es imposible si lo buscan con disciplina. Estaré pronto en un selectivo nacional y no le resto importancia, siempre con humildad".



"Mantengo la humildad, pies en el suelo, porque alguna vez me pasó para los Panamericanos de Río, que llegué confiada, sin la preparación adecuada y no me fue bien. Estoy más madura en todos los aspectos".



"Tengo pies de plomo, sé aceptar el triunfo, lo cual es importante pero también sé aprender de la derrota, sacar lo mejor y eso es esencial. Soy positiva, trabajo mucho en lo mental".

Alejandra Zavala, deportista en tiro deportivo.

Ella es "Ale Pistolas", como le dicen sus allegados:

-Participó en la competencia de pistola de aire a 10 metros de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde finalizó en el lugar 18

-Oro en copa del mundo en tiro deportivo del ISSF 2014, Cabala, Azerbayán

-Ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2015

-En Copa del Mundo de tiro deportivo, obtuvo la medalla de bronce, en Bakú 2016

-Fue medalla de oro en la final de la Copa del mundo en Bolonia, Italia 2016

-Estuvo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil 2016, donde concluyó en cuarto lugar, a dos décimas de lograr una medalla

-Colecciona triunfos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe



