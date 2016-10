Isaac Brizuela presume el estilo de Chivas

El Rebaño trabaja para sostener un juego dinámico y contundente, y los resultados recientes indican que van por el camino correcto

GUADALAJARA, JALISCO (22/OCT/2016).- Matías Almeyda es el culpable de todo lo bueno que le sucede al Guadalajara.

Ahora mismo están en la Semifinal de la Copa MX (que jugarán ante el América), y en la Liga MX están en los primeros puestos. Isaac Brizuela considera que el buen momento de Chivas no es obra de la casualidad, ya que el cuerpo técnico ha hecho un extraordinario trabajo para recuperar a toda la plantilla y están en el camino de llegar a su mejor forma.

Chivas es cuarto lugar del Apertura 2016 con 23 puntos, luego que en 13 jornadas lleva siete victorias, dos empates y cuatro derrotas, con 15 goles a favor y 11 en contra. De hecho, el Guadalajara ha hilvanado tres triunfos en las recientes fechas, con uno de los mejores cierres del certamen.

Con este contexto, el habilidoso volante rojiblanco declara: “Ellos nos dan las herramientas suficientes, el ambiente es excelente, nosotros somos los que decidimos en el terreno de juego y nos facilita todo, porque nos dice los movimientos que debemos hacer, las jugadas que se practican cómo deben terminar y su sistema lo tenemos claro. Estamos a nada de perfeccionar su estilo de juego, porque partido tras partido hemos ido mejorando”.



Su ilusión a corto plazo

Isaac Brizuela espera hacer valer su sobrenombre y ser el “Conejito” de la suerte, para coronarse en la próxima Liguilla del Apertura, ya que no tiene en mente otra cosa que ser campeón en el redil, levantar su segundo trofeo como rojiblanco. “Me ilusiona ser campeón en Liga, ya me tocó en Copa, el ganar la Copa no le quito el valor porque es un torneo oficial, pero en Liga es con lo que he soñado, lo que tenemos en mente, estamos cerca de una nueva Liguilla y con el futbol que estamos haciendo, podemos pensar en cosas grandes”.

Por la forma en la que juega el Guadalajara, “Conejito” consideró que es de los conjuntos más completos que hay en el futbol mexicano, que tiene todo para ser un candidato firme al título y trabajan en corregir errores, para no tener malos pasajes en los encuentros.

“Veo trabajar a mis compañeros, el esfuerzo de todos, por lo tanto lo veo sólido (al equipo), que sabe a lo que juega, el cómo quiere obtener los resultados y sí consideramos que debemos manejar ciertas cosas, como manejar el marcador para finiquitar los partidos, anular al rival cuando se tengan la oportunidad. Trabajamos en la contundencia, nos hemos complicado algunos partidos en el final y la gente de experiencia juega un papel importante”.

Recordó Brizuela que ante Morelia, en Copa y Liga, pasaron momentos de apremio, porque bien pudieron meter tres goles para liquidar al rival y no lo hicieron, lo cual eso en una Liguilla no debe suceder, porque es eliminación directa.

“En esos encuentros estuvimos uno cero arriba, pero bien pudimos meter mínimo dos más al terminar el primer tiempo, no lo hicimos y al final pasamos algunos apuros. Teníamos la posesión, pero no se debe confiar uno, porque en una jugada nos hacen el gol y considero que nos desconcentramos todos, quizá con el hecho de ir arriba en el marcador queremos seguir atacando con lo cual descuidamos la parte defensiva. Hay que meter más experiencia, lo hemos hablado porque nos ha pasado constantemente”.

Armonía total

El secreto para que Chivas esté jugando con gran convencimiento, es el acercamiento que tiene el técnico Matías Almeyda, ya que ante todo está el aspecto humano y ese ha sido el principal factor para que cada elemento dé lo mejor.

“Todos mis compañeros estamos contentos con el cuerpo técnico por la forma en la cual llevan al grupo. Tienen a todo el mundo contento, utileros, prensa, jugadores, directiva, porque su forma de llevarse es muy buena y creo que nosotros lo reflejamos en el terreno de juego”.

Isaac Brizuela precisó que en su caso, la exigencia es al tope porque el cuerpo técnico sin decirlo, obliga a corresponder con una excelente actitud, disciplina táctica, siempre dispuestos al sacrificio y él ha notado mucha mejoría en su futbol. “He adquirido más confianza gracias a los entrenamientos, a que los resultados se han dado, da alegría venir a trabajar, es un grupo muy sano, somos una familia”.

TÓPICOS

No hay ego en el equipo

“Nos hemos dado cuenta con los compañeros que se quedan en banca, elementos de mucha trayectoria, que han sido campeones y con experiencia (que no hay envidia); aunado a los jóvenes canteranos que piden su oportunidad, que cuando se les da, responden, lo cual nos ha dado un nivel importante en el campeonato. Andando bien todos, exigimos al cuerpo técnico a que seleccionen al mejor”.

Variantes al ataque

“Le dedicamos un día a la semana a este aspecto (las variantes ofensivas), pero lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho en los partidos sí nos sale hasta cierto punto, pero no se logra concretar; estamos conscientes de esto porque bien aprovechado es una oportunidad de gol que puede cambiar un encuentro. Se necesita un poco más de concentración, estamos en vías de mejorar para ser más sólido (el equipo)”.

Aún no logran nada

“Eso queremos todos (la calificación a la Liguilla), si reafirmamos que este equipo trae un buen paso, mostramos nuestras cualidades y el buen grupo que somos, podemos aspirar a lo más alto. Personalmente quiero ser mejor en la cancha, darle a mi equipo todo y luego ya pensar en Selección”.