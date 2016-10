'Vikingo' Terrazas, decidido por el triunfo

Disputa del título internacional superpluma del CMB con Eduardo 'Rocky' Hernández

GUADALAJARA, JALISCO (22/OCT/2016).- Todo está listo para que hoy se vean las caras el boxeador capitalino Eduardo “Rocky” Hernández, invicto noqueador, y el tapatío Víctor “Vikingo” Terrazas, en la disputa del título internacional superpluma del Consejo Mundial de Boxeo en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, en un duelo que ha levantado una gran expectativa.

El ex campeón del mundo, el “Vikingo” Terrazas, de 33 años, sabe que la diferencia de edad entre él y el “Rocky” es mucha, sin embargo buscará que la experiencia salga a flote y logre levantar de nueva cuenta el centro superpluma.

“Sé que mucha gente piensa que ya estoy acabado, por esos tres años que estuve inactivo, pero no, yo me siento de maravilla, en excelente forma y feliz por la oportunidad que se me presentó, el pelear por un título internacional”, apuntó el pugilista tapatío.

Sobre su rival, de tan sólo 18 años de edad, el “Vikingo” señaló que intentará que la experiencia que él tiene ayude a vencerlo en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. “Es un muchacho que va iniciando su carrera, lleva 20 peleas ganadas y de esas 17 son nocauts, entonces pues va en un buen camino y ésta será una pelea de experiencia contra juventud y en la cual debe salir a relucir la experiencia que tengo y salir con el brazo en todo lo alto”, dijo el “Vikingo” Terrazas.