Chivas piensa en el 'doblete'

Carlos Salcido ve posible ganar en la Copa MX y la Liga

GUADALAJARA, JALISCO (21/OCT/2016).- No es descabellado pensar en obtener el título en la Copa MX ni tampoco en la Liga, ya que en ambos el Guadalajara está vivo y Carlos Salcido, consideró que hay calidad futbolística para lograrlo, pero deben ir paso a paso, aunque en el vestidor entre broma y broma, la ilusión sale a relucir.



"Es algo que sería muy padre, muy bonito quedar campeón en Chivas en la Liga. Si fuera un doblete ¡imagínate! dice el 'Gullit'; sería espectacular, sería buenísimo".



El de Ocotlán, Jalisco consideró que lo mejor que le puede pasar al Rebaño, es ir partido a partido, no pensar en lo segundo, el enfrentamiento ante el América, porque primero está el compromiso ante el Pachuca, rival que será muy difícil y deben poner toda su atención en este duelo, aunque los comentarios de la afición, especialistas y demás, están centrados en el Clásico Nacional de la semana entrante.



"El partido más importante es el que viene, el que tenemos contra Pachuca es el más importante. Sabemos el pasito que podemos dar, ya después vendrán partidos que a todos les vamos a dar su tiempo y su respeto".



Se le pidió al "Choco" su opinión sobre el comentario que realizó Jorge Vergara, en el sentido de que van a plagiar el último resultado obtenido en el Estadio Azteca, de lo cual prefirió quedarse al margen y esos comentarios los deja a la gente de pantalón largo, ya que él está centrado únicamente en el equipo tuzo.



"Pachuca es un gran equipo. Queremos amarrar una Liguilla, después viene América y es un partido a muerte, donde sabes lo que significa dejar al rival odiado fuera, sabes lo que significa. Le tienes que dar su tiempo a todo, no puedes salir con Pachuca pensando que es América, es una gran diferencia".



El elemento goza de toda la confianza del técnico Matías Almeyda, quien lo utiliza como defensa central, contención y ha sido de mucha utilidad en el campeonato, pero todavía tiene dudas de qué pasará en diciembre, fecha en la cual termina su contrato con el Guadalajara.



Respecto al tema de la Copa Libertadores, Salcido espera una buena resolución para que Chivas esté participando en el próximo torneo en el 2017 y que cambien algunas cosas negativas contra los equipos mexicanos.



"Tenemos demasiados años mereciendo algunas cosas, se han visto esas injusticias, pero son temas de la gente de pantalón largo, sí nos toca una Libertadores. De repente esos viajes te matan, la importancia que no le dan a los equipos mexicanos, también sientes ese tipo de cosas, jugar finales cuando te mereces jugarlas acá, son esos detalles en ciertas cosas, se ve reflejado".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ