El COM deja atrás el conflicto con la Conade

Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, afirma en visita a Guadalajara que los conflictos entre ambas instituciones son cosa del pasado

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2016).- Para el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, el episodio del conflicto que se vivió con la Conade encabezada por Alfredo Castillo en los meses previos y durante los Juegos Olímpicos de Río es una página que ha quedado ya cerrada.

En su visita a Guadalajara para develar una parte del Muro Olímpico que se ubica en el Polideportivo Revolución y en el que se incluyeron los nombres de los atletas jaliscienses olímpicos y paralímpicos que estuvieron en Río, el titular del COM dijo que este conflicto ha quedado atrás y que ahora junto a la dependencia federal se enfocan en preparar mejor a los atletas para entregar mejores cuentas en sus competencias.

"Esto fue una lección importantísima que creo que todos los que de alguna u otra manera la vivimos no la debemos de olvidar para eso, para tenerla como una lección; es una página que ya se ha cerrado y creo que es muy importante el trabajo conjunto que estamos haciendo Alfredo Castillo y un servidor para que preparemos mejor a nuestros deportistas. La Conade cuenta con los recursos, está obligada por ley a preparar el alto rendimiento pero nosotros también a dar el máximo esfuerzo y conseguir becas para nuestros atletas", señaló.

Padilla Becerra agregó que esta alianza que se sostiene con la Conade será la misma que se ha venido dando a lo largo de muchos años, en donde el organismo federal otorga apoyos al COM, involucrando también a los titulares de la Secretaría de la Defensa y de la Marina Armada de México, todos encaminados a trabajar de la mano en pro de los deportistas mexicanos de alto rendimiento.

Por otra parte, en el COM ya se preparan para celebrar dentro de una semana su Asamblea Ordinaria, donde se renovará la mesa directiva, propósito para el cual se han presentado cuatro planillas.Todas y cada una de ellas proponen a Padilla Becerra para repetir en el cargo. "Creo que sí estaré cumpliendo con esta encomienda en el próximo ciclo olímpico y nos dará mucho gusto si es que la Asamblea me reelige, daré todo mi esfuerzo y el compromiso de trabajar redobladamente por el deporte nacional", comentó el dirigente del COM al respecto

También, Carlos Padilla resaltó que este último ciclo olímpico fue importante en cuanto a la cosecha de medallas para atletas mexicanos en competencias internacionales, alcanzando la cifra de 446 metales, todas ellas resultado de un proceso de arduo trabajo, aunque reconoció que los siguientes cuatro años con miras a Tokio 2020 serán más complicados.

"El siguiente ciclo olímpico será más difícil, complicado, porque en todo el mundo se están preparando mejor los atletas; la alianza que tenemos con la Conade nos permitirá preparar mucho mejor y con una mayor claridad a los deportistas que nos representan internacionalmente", apuntó.



EL INFORMADOR / ALAN RODRÍGUEZ