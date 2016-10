Jaliscienses participantes en Río ya están en Muro Olímpico

Los nombres de los 13 atletas paralímpicos y 21 atletas olímpicos se unen a los nombres de otros deportistas jaliscienses que han sido parte de una delegación mexicana

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2016).- Los homenajes y reconocimientos para los atletas jaliscienses que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Río de Janeiro no han parado y este día fueron reconocidos una vez más por el Code Jalisco al agregarse sus nombres al Muro Olímpico.

Los nombres de los 13 atletas paralímpicos y 21 atletas olímpicos que estuvieron en la justa deportiva más importante del orbe se unieron a los nombres de otros deportistas jaliscienses que han formado parte de una delegación mexicana tanto en Juegos Olímpicos de verano como de Invierno así como de Paralímpicos a lo largo de la historia y que son honrados con un muro en el Polideportivo Revolución.

La pequeña ceremonia fue presidida por el director general del Code, André Marx Miranda. Estuvieron presentes Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, y gran parte de los atletlas jaliscienses que participaron en estas justas.

En sus discursos, los dirigentes deportivos resaltaron la calidad de los atletas y sobre todo el ejemplo que han dejado a futuras generaciones, al conseguir llegar a una meta que les costó mucho trabajo.

“(Estos atletas) son un símbolo de Jalisco, de México, no sólo en el tema deportivo, son un ejemplo de vida, de disciplina, de dedicación (…) le toca a estos grandes campeones, inmortalizar su nombre con esta develación donde se pone de manifiesto su gallardía, su entrega, compromiso, responsabilidad con el Estado de Jalisco y sobre todo a nivel nacional”, señaló Miranda Campos, quien además dijo que este día es especial para la entidad, pues se pone en alto todo lo que se ha hecho en materia deportiva.

Por su parte, Padilla Becerra resaltó que el papel de estos atletas en Río despertó en los mexicanos un gran orgullo. “Nos sentimos muy orgullosos de la participación de todos los atletas que fueron a participar a Río de Janeiro porque no hubo uno que no diera su mejor esfuerzo para que México pudiera tener la bandera en el podio (…) más que estar inscritos en este muro, que es para toda la vida, se han ganado el corazón y respeto de todos los mexicanos”, dijo el presidente del COM.

En voz del medallista de plata Germán Sánchez, los atletas jaliscienses refrendaron su compromiso de que este muro siga inscribiendo más nombres tras futuras citas olímpicas, pues en Jalisco se tienen las herramientas para seguir generando campeones.

“El muro tiene más espacio, tenemos el compromiso de que seamos más y más los atletas que compitamos en unos Juegos Olímpicos, por representar a Jalisco y a México (…) como atletas le podemos decir a los chavos que están de nosotros que se pueden hacer las cosas, que en Jalisco tenemos lo mejor para poder llegarle a pelear a los mejores del mundo y eso es lo que nosotros podemos transmitir a las nuevas generaciones”, apuntó el medallista de plata.

LA FRASE

“Creo que no cualquier persona puede estar en este muro y es un privilegio, aunque se nos criticó como atletas, los que estamos dentro del deporte sabemos que dimos lo mejor (…) hoy se nos reconoce lo que hicimos en el camino”.

Germán Sánchez, medallista olímpico en Río 2016

