Chivas no se conforma y quieren más

El defensa se muestra confiado en las posibilidades de los Rojiblancos. ''Chivas está para esto y más'', afirma

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2016).- Luego de obtener el pase a semifinales de la Copa MX 2016 para jugar ante el América, en Chivas no se conforman. No se ha ganado nada y Oswaldo Alanís lo precisó. Dice que a la plantilla que hay, por el nivel futbolístico mostrado en general, le da para pensar en ser campeones tanto en Liga como en la Copa.

Toman las cosas con calma, van paso a paso, partido a partido, pero por el plantel con la cual se cuenta, el Guadalajara está para seguir marcando línea en el campeonato Apertura 2016 y el defensa no titubeó al mencionarlo.“Chivas está para esto y más, estamos peleando los primeros puestos en la Liga, ya estamos en semifinales de Copa. Creo que con el nivel de juego que hemos mostrado, podemos seguir avanzado en el camino que queremos y lograr grandes cosas en ambos torneos, buscamos estar al 100 por ciento para competir al máximo nivel y sumar más triunfos”.

Estar de regreso en la cancha tiene contento a Alanís, porque el técnico Matías Almeyda sabe que ya puede confiar en él para la Liga MX, donde el jugador quiere participar en la recta final del torneo y ser una solución en la Liguilla. La meta de todo defensa es que su arco no reciba gol, juegue quien juegue es el objetivo a cumplir y él ha sido parte de eso, por lo menos en los dos últimos encuentros en los que le ha tocado participar, ante Morelia en octavos y Alebrijes en cuartos, lo que pone feliz al jugador.“Es parte del trabajo que hacemos a diario, es una labor en conjunto y es un orgullo tener compañeros que siempre ponen todo su esfuerzo para ser sólidos en cada línea, en nuestro caso como defensas para no permitir que nos anoten, desde el hombre más adelantado se empieza a presionar y es parte de lo que nos pide Matías”.

Trabajan normal

Los elementos titulares ante Alebrijes entrenaron por separado de sus compañeros que no estuvieron concentrados o que no vieron acción. El defensa central Jair Pereira, quien no pudo terminar el partido debido a un problema en la rodilla derecha, entrenó en el gimnasio de Verde Valle y no se observó que realizara algún trabajo especial.Todo parece indicar que el central tendría posibilidades de ser considerado ante el Pachuca, el próximo domingo en el estadio rojiblanco, a menos que no entrene con el equipo este viernes en Verde Valle. El club no ha referido información sobre alguna lesión del “4” Chiva.

