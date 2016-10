El ManU golea al Fenerbahce en Europa League

Los ingleses ganan por 4-1 en partido de la jornada tres del grupo A

MANCHESTER, INGLATERRA (20/OCT/2016).- El equipo inglés Manchester United ganó por goleada 4-1 al Fenerbahce turco, en partido correspondiente a la jornada tres del Grupo A de la Europa League, disputado en el Estadio Old Trafford.



El juego inició sin claridad al frente para ninguna de las dos escuadras, sin embargo, un penalti en favor de los Red Devils al 30' abrió el marcador, luego que el mediocampista francés Paul Pogba cobró bien el tiro de castigo.



Tres minutos más tarde nuevamente una falta en el área le dio la posibilidad al United de aumentar la ventaja, y el atacante Anthony Martial fue quien concretó desde los once pasos.



En la agonía del primer lapso Pogba volvió a aparecer y colocó el 3-0 parcial antes de concluir el medio tiempo, dándole una cómoda ventaja al conjunto inglés.



En el complemento, al 48 el delantero Jesse Lingard sacó un potente disparo de fuera del área para marcar el cuarto tanto de los locales y finiquitar el encuentro.



En los minutos finales, el holandés Robín Van Persie anotó el gol de la honra para el Fenerbahce, en lo que fue su regreso Old Trafford, después de haber dejado a los Red Devils en 2014.



Con este triunfo, el Manchester llega a seis unidades y está empatado en la cima del Grupo A con el Feyenoord de Holanda, mientras los turcos son terceros del mismo sector con cuatro puntos.