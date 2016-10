No excluyo dirigir una selección: Buffon

El portero habla acerca de su futuro. Confiesa que usa el humor para contrarrestar la presión.

TURÍN, ITALIA (20/OCT/2016).- El portero de la Juventus de Turín ofreció una entrevista al diario italiano Il Corriere della Sera, en la que habló acerca de lo que le gustaría hacer en el futuro.

"La cancha es la parte más bella, te regala emociones que dan sentido a la vida. Un trabajo como entrenador, con sus tareas cotidianas, no me gustaría. Dirigir una selección, en cambio, no lo excluyo: tendría las emociones de la cancha, pero también algo de libertad para dedicarme a otras cosas".

El internacional italiano también habló acerca de las críticas que se han alzado en su contra a causa de errores cometidos en la cancha. Afirmó que usa el humor para contrarrestar la presión.

"Le cuento una anécdota que le hará entender cómo vivo ciertas situaciones", afirmó. "El sábado ganábamos 2-1 contra el Udinese y Perica se me acerca y me dice: 'Te voy a hacer gol' ".

El internacional italiano confiesa que respondió: "Mira que me están haciendo gol todos, si quieres hacer noticia no anotes. Y al decirlo reía como un tonto y pensaba: menos mal que soy así y me agarro a la locura para salir de ciertos momentos difíciles".