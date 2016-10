Campeona olímpica china anuncia su retiro por lesión

La clavadista Chen Ruolin deja las competencias a los 23 años de edad

BEIJING, CHINA (20/OCT/2016).- A sus 23 años de edad la campeona olímpica en clavados sincronizados, Chen Ruolin, anunció su retiro de las competencias debido a una lesión en el cuello de la cual jamás pudo recuperarse.



De acuerdo con información del diario local "China Daily", la vencedora en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016 decidió poner fin a su carrera a pesar de su corta edad, no sin antes agradecer al deporte que la hizo brillar a nivel mundial.



"Siento no poder seguir saltando debido a la lesión ya que el trampolín me ha dado mucho, me ha hecho una mejor persona" fueron las palabras de la asiática.



La clavadista perteneció al equipo de su país desde que tenía 11 años de edad, y fue ganadora tanto en trampolín como en plataforma, ésta última en donde logró consolidarse como la mejor del orbe cuando obtuvo medallas de oro en Beijing 2008 y Londres 2012.



Chen Ruolin también se llevó el metal áureo en la categoría de sincronizados durante la justa londinense, en la que Wang Hao fue su compañera, mientras que para coronarse en Rio 2016 fue con Liu Huixia con quien hizo mancuerna.