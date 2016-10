La UEFA incluye a Layún en once ideal

Layún aparece en el once ideal de la UEFA junto a Lionel Messi, que contribuyó con un triplete al 4-0 que el Barcelona le propinó al Manchester City.

GUADALAJARA, JALISCO (20/10/2016).- La destacada actuación de Miguel Layún con el Porto en la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa es reconocida por la UEFA con la inclusión del jugador en el once ideal que el organismo elabora cada semana.

Introducing the #UCLfantasy Team of the Week... pic.twitter.com/1Kxqrg16Xs