Debut de Maradona cumple 40 años

La carrera del ex astro argentino da inicio un 20 de octubre de 1976

BUENOS AIRES, ARGENTINA (20/OCT/2016).- El 20 de octubre de 1976, hace exactamente 40 años, debutó como futbolista un joven de 15 años que luego fue campeón del mundo, anotó el mejor gol del siglo XX y el tanto con la mano más famoso de todos los tiempos, salió campeón en tres países y dirigió a su Selección en un Mundial: Diego Maradona.

Los siete mil 700 hinchas que asistieron ese domingo al estadio del Argentinos Juniors y vieron a su equipo caer ante Talleres por 0-1 fueron testigos del primer partido de “Pelusa”, “Pelusita” o “el Morochito”, como se llamaba en aquel entonces a quien luego se convirtió en “El Pibe de Oro” y “D10s”.

El entrenador Juan Carlos Montes lo mandó al campo con el dorsal 16 en el segundo tiempo en reemplazo de Rubén Giacobetti y, si bien no logró evitar la derrota de su equipo, deleitó a los hinchas con un caño en la primer pelota que tocó.

“Ya pasaron 40 años y me acuerdo que salí a las diez de la mañana de casa con el único pantalón que tenía, que era de corderoy (pana). Como hacía un calor bárbaro me miraban todos en el tren, en la calle y en el colectivo. Pero bueno, era el único que tenía”, dijo Maradona este miércoles al diario deportivo Olé.

“Montes dijo 'prepárese, nene', y pensé '¿Me lo habrá dicho a mí?'. Miré alrededor y no había muchos nenes, era yo. Me puse a calentar, pero habré calentado 30 segundos y me dijo 'venga'”, detalló.

Maradona contó en 2006 en “Yo soy el Diego”, su primer libro, que el entrenador le dijo: “Vaya Diego, juegue como usted sabe, y si puede tire un caño”.

“Le hice caso. Recibí la pelota de espaldas a mi marcador, que era Juan Domingo Cabrera, le amagué y le tiré la pelota entre las piernas; pasó limpita y enseguida escuché el 'Ooooole' de la gente, como una bienvenida”, explicó Maradona en el libro.

A pesar de su juventud, “Pelusa” ya era famoso en el club por entretener y sorprender a los hinchas con sus malabares con el balón en el entretiempo de los partidos. Además, su equipo de futbol infantil, los 'Cebollitas', arrasó con todos los rivales de turno.

El debut del artífice de las máximas alegrías futbolísticas de Argentina se dio siete meses después del comienzo de una de las épocas más oscuras de la historia del país, la última dictadura militar (1976-1983).

Después de deleitar y alegrar a los simpatizantes de Argentinos Juniors, pasó por Boca Juniors (1981-1982 y 1995-1997), Barcelona (1982-1984), Nápoles (1984-1992), Sevilla (1992-1993) y Newell's Old Boys (1993-1994). Se retiró en el “Xeneize” el 25 octubre de 1997.

Ganó un Metropolitano (1981) con Boca Juniors, la Copa del Rey (1983), la Copa de la Liga (1983) y la Supercopa de España (1983) con el Barcelona y dos Ligas italianas (1987 y 1990), una Copa de Italia (1987) y una Copa de la UEFA (1989) con el Nápoles.

Con la Albiceleste ganó la Copa del Mundo Sub-20 de Japón 1979 y luego, en México 1986, inscribió su nombre en la inmortalidad al anotar el mejor gol del siglo XX y el tanto con "La mano de Dios" a Inglaterra en cuartos de final del Mundial que Argentina ganó.

Dirigió a Deportivo Mandiyú (1994), a Racing Club (1995) y al Al Wasl de Dubai (2011-2012).

En 2008 asumió como seleccionador de Argentina y renunció dos años después tras la eliminación en cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.

Recibió múltiples reconocimientos, escribió libros, condujo su propio programa de televisión y hasta coqueteó con la muerte por adicción a las drogas.

Los argentinos y los amantes del futbol celebran hoy el cuadragésimo aniversario del debut de Maradona como futbolista profesional. Sin embargo, el “Pibe de Oro”, que vive y trabaja en Dubai como embajador deportivo de ese país, tiene doble motivo para festejar: en diez días cumple 56 años.