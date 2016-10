Frankfurt y Marco Fabián quieren el triunfo en la Bundesliga

El equipo teutón enfrentará este viernes al cuadro de Hamburgo en la fecha ocho del torneo

HAMBURGO, ALEMANIA (20/OCT/2016).- El equipo de Eintracht Frankfurt, con el mediocampista mexicano Marco Fabián motivado, espera regresar a la senda del triunfo en la Bundesliga, luego que este viernes se mida al Hamburgo en el inicio de la fecha ocho.



El Volksparkstadion será el escenario donde comience esta octava jornada, con las Águilas en busca de ganar en el torneo alemán después de tres duelos de no hacerlo, sumado a un descalabro ante Sandhausen por 3-1 en partido amistoso durante las pasadas fechas FIFA.



El Eintracht, así como el tricolor Marco Fabián, llegarán con la moral en alto a este compromiso ya que la semana pasada empataron 2-2 contra el líder y vigente campeón Bayern Múnich, donde el jalisciense colaboró para el primer gol y marcó el segundo.



Incluso la anotación del seleccionado mexicano, quien venció al portero Manuel Neuer con remate "de pechito", fue nominada entre los mejores goles de la jornada siete, situación que tiene a tope anímicamente a Fabián de la Mora, quien recién advirtió que no bajará los brazos para mantenerse firme en el futbol europeo.



El centrocampista ya es un elemento importante en el esquema táctico del técnico croata Niko Kovac, por lo que si todo se mantiene con normalidad el ex jugador de Chivas de Guadalajara será titular mañana frente al Hamburgo, que lleva una mala campaña en Alemania al ubicarse décimo séptimo con tan sólo dos puntos.



Marco Fabián ha sido titular en los últimos cinco partidos de la Bundesliga y ha disputado todos los minutos, además de que suma tres goles y dos tarjetas amarillas, datos que hablan de su buena regularidad con Frankfurt.



Las Águilas cosechan 11 unidades en el octavo lugar y si bien uno de los principales cometidos era alejarse del descenso, mismo que evitaron con lo hecho en la campaña pasada, ahora el deseo es quedar entre los primeros seis puestos de la tabla que permiten participar en competiciones europeas para la siguiente campaña.



Así, el viernes será una buena oportunidad para que Marco Fabián y compañía regresen a la senda del triunfo en la también conocida como Liga Federal, con partido que arrancará en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México.