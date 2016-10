La afición le responde a Chivas

Aficionados se hacen presentes en el encuentro de cuartos de final de la Copa MX

GUADALAJARA, JALISCO (19/OCT/2016).- No se esperaba que se registrara una gran entrada, media semana, además el rival es poco atractivo para la tribuna, sin embargo la afición rojiblanca le respondió a sus Chivas en el encuentro de cuartos de final de la Copa MX ante Alebrijes de Oaxaca y se hizo presente en buen número en las gradas del estadio del Guadalajara, ya que la parte baja del inmueble estaba prácticamente llena, solamente la zona en donde se ubican los grupos de animación del conjunto local, mostró algunos huecos.



Todavía una hora antes de que iniciara el compromiso ante Alebrijes, la afición todavía no llegaba al estadio, el estacionamientos lucía prácticamente vacío y en el interior del Coloso Rojiblanco no había casi ni un alma, incluso las luces las prendieron hasta que ambos conjuntos saltaron a la cancha para hacer sus ejercicios de calentamiento.



Fue tanta gente la que llegó, algo que las autoridades no esperaban y por eso decidieron abrir la parte alta del estadio, en donde la gente fue entrando poco a poco.



EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES