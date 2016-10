Querétaro elimina a Cruz Azul de la Copa MX

Con dos goles de Carlos Fierro, los Gallos Blancos ganan 3-1 a los cementeros

CIUDAD DE MÉXICO (19/OCT/2016).- Con dos goles de Carlos Fierro, Querétaro derrotó 3-1 a Cruz Azul para avanzar a semifinales de la Copa MX del futbol mexicano, dentro de la fase de cuartos de final que se jugó en el estadio Azul.



Por el conjunto de Cruz Azul marcó Rosario Enrique Cota al 31 y por Querétaro lo hizo Camilo Da Silva al 28 de tiro penal y luego Carlos Fierro al 55 y 56.



De esta manera, el cuadro celeste fue eliminado de la competición y ahora se enfocará a sus compromiusos dentro de la Liga MX.



El juego donde estuvo de por medio un lugar a la semifinal del torneo alterno al Apertura 2016, Cruz Azul arrancó con hambre de triunfo, y poco a poco puso en aprietos a unos Gallos que de igual manera salió en busca de hacer la travesura.



El cuadro de Tomás Boy tuvo sus mejores aproximaciones a partir del minuto 25, cuando, ya asentado en la cancha, trabajó con gente como Joao Rojas y Jorge Benítez, quienes fueron los hombres de labor de la Máquina.



A su vez, los queretanos no se intimidaron ante el cuadro loca, que de igual manera respondieron con prontitud a los ataques y eso propició que al minuto 27, tras una descolgada, generó una falta dentro del área para tener la primera oportunidad de gol.



Al 28 el brasileño Camilo Da Silva marcó la ventaja y eso dio la oportunidad de irse con mejor avance a la meta de Allison.



Pero no pasó mucho tiempo para que Cruz Azul respondiera. Por la derecha Benítez envió centro para que Da Silva empujara e igualar el marcador a un gol al minuto 31.



En el complemento, con la misma sintonía salieron los dos conjuntos, Querétaro propositivo en busca de la hazaña y Cruz Azul en seguir con el objetivo de estar en la semifinal.



Una desconcentración en la zaga local, hizo que el conjunto visitante se pusiera al frente. Carlos Fierro marcó al 55 en centro del área y su disparo dejó sin oportunidad a Allison.



Pero eso no fue lo peor para Cruz Azul, sino que de nuevo una mala marcación en la defensiva hizo que Fierro se hiciera presente en el marcador. Al 56 sólo tocó el balón ante la salida de Allison para el 3-1 a favor de Gallos.



Con esa ventaja, Cruz Azul se metió en la desesperación y no pudo generar llegadas claras a la meta de Volpi, y de esta manera la Máquina quedó eliminada del torneo copero. Ahora Querétaro esperara al ganador de Puebla y Toluca.



Por Cruz Azul recibió cartón amarillo Joffre Guerrón y por Querétaro fueron Miguel Ángel Martínez y Juan Forlín.



Alineaciones:



Cruz Azul: Guillermo Allison, Julio Domínguez, Julián Velázquez (Aldo Leao Ramírez, 66), Rosario Cota, Juan García Sancho, Francisco Silva, Ariel Rojas (Joffre Guerrón, 79), Rafael Baca, Joao Rojas, Jonathan Cristaldo (Christian Giménez, 59) y Jorge Benítez. DT: Tomás Boy.



Querétaro: Tiago Volpi, Miguel Martínez, Juan Forlín, Jonathan Bomstein, Carlos Fierro (Nery Domínguez, 76), Luis Noriega, Yerson Candelo, Marco Jiménez, Jaime Gómez, Camilo Da Silva (Emmanuel Villa, 67) y Andrés Rentería (Neri Cardozo, 68). DT: Víctor Manuel Vucetich.