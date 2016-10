Guardiola reconoce gran actuación de Messi

El estratega dice que el triplete del argentino no le sorprende, ya que él mismo vio muchas grandes actuaciones del ídolo del equipo catalán

BARCELONA, ESPAÑA (19/OCT/2016).- El técnico del Manchester City, Josep Guardiola, reconoció la gran actuación del Futbol Club Barcelona y del delantero argentino Leonel Messi, quien anotó un triplete en el partido que ganó el equipo catalán 4-0.



En conferencia de prensa, Guardiola destacó la labor de Messi y dijo que "no es la primera vez que lo hace. Yo lo he vivido muchas veces en directo, hay que felicitarle". El argentino regresó a las canchas tras una rotura muscular en el aductor del muslo derecho.



Por otro lado, el estratega español sentenció que esta derrota no es la peor de su carrera". La peor fue con el Bayern contra el Madrid por la situación y los errores que cometí al elegir la alineación".



El timonel se mostró frustrado y reconoció que su equipo no merecía un 4-0, al tiempo que destacó la actuación del guardameta alemán Marc-André ter Stegen.



Guardiola esta consciente que se encuentra en un grupo difícil y tiene que ganar sus próximos dos encuentros si quiere avanzar a la siguiente ronda de la Champions League.



Tras este descalabro, los "Citizens" se colocan en la segunda posición del grupo C con cuatro unidades.