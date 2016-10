El Benfica de Raúl Jiménez doblega al Dinamo Kiev

El equipo portugués concreta un 2-0 y se coloca en el tercer lugar del grupo B

KIEV, UCRANIA (19/OCT/2016).- El conjunto del Benfica, donde el delantero mexicano Raúl Jiménez regresó a la actividad, reaccionó en la Liga de Campeones de Europa y este día venció 2-0 al Dinamo de Kiev en condición de visitante.



El cuadro de las Águilas todavía no sabía lo que era ganar en esta campaña del máximo certamen futbolero a nivel de clubes, así que no había mañana para hacerlo y respondió a las expectativas contra los ucranianos en la cancha del NSK Olimpijs.



Este compromiso marcó el regreso del hidalguense Raúl Jiménez, quien por una lesión muscular con la selección mexicana no jugaba desde a inicios de septiembre y hoy al menos ingresó de cambio a los 71 minutos cuando el duelo ya estaba 2-0 para el Benfica.



Minutos de confianza para el centro delantero tricolor, que se estrenó así en esta Champions League en lo que significó el primer triunfo de su escuadra en el certamen.



A los nueve minutos desde el manchón penal, el argentino Eduardo Salvio decretó el 1-0, mientras que al 55, el también pampero Franco Servi colocó el 2-0 definitivo a favor de los portugueses.



De este modo, Benfica llegó a cuatro unidades en el tercer lugar del Grupo B y a falta de tres cotejos en esta ronda, las posibilidades de avanzar a los octavos de final de la Champions están intactas.



El sector se apretó debido al triunfo de visitante por parte del Besiktas por 3-2 al Napoli, para que los italianos siguieran de líderes con seis puntos, pero los turcos llegaron a cinco, por apenas una unidad del Dinamo de Kiev.