Marco Fabián habla de su adaptación al futbol alemán

El mediocampista mexicano asegura que aunque el inicio fue difícil, ahora lo disfruta

FRÁNCFORT, ALEMANIA (19/OCT/2016).- El mediocampista mexicano Marco Fabián aseguró que nunca bajó los brazos a pesar de tener un inicio complicado en el futbol de Alemania, y aceptó disfrutar del buen presente que vive en las filas del equipo Eintracht Frankfurt.



"Por años trabajé muy duro para obtener la oportunidad de jugar en Europa, y es por eso que no te rindes y te vas a casa después de seis meses en la Bundesliga", señaló Fabián de la Mora en entrevista para un medio local.



La temporada anterior, el jugador de 27 años tuvo actividad en 11 juegos con las Águilas, en los cuales no consiguió anotar y sumó sólo dos asistencias; caso distinto al de la presente temporada, en la que registra tres goles y dos pases a gol en cinco partidos, para convertirse en pieza angular del esquema ofensivo de Frankfurt.



"Sabía que necesitaba tiempo para adaptarme a un nuevo equipo en un nuevo continente", mencionó el ex jugador del Rebaño Sagrado, y agregó que en ningún momento consideró abandonar el club a pesar de las complicaciones que tuvo a su llegada al balompié germano.



El centrocampista también destacó que tener más minutos de juego le ha permitido tomar ritmo, e indicó que "me han dado la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer y la estoy aprovechando".



La víspera, el medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue nombrado jugador de la semana en la Bundesliga por su destacada actuación en la jornada siete, en la que marcó el tanto con el que las Águilas rescataron el empate 2-2 ante el vigente campeón del torneo, el Bayern Múnich.