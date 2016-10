Manchester City busca a Orbelín Pineda, según diario inglés

El equipo británico podría contratar al mexicano en la próxima temporada de transferencias

LONDRES, INGLATERRA (19/OCT/2016).- El equipo Manchester City tiene la mira puesta en el mediocampista mexicano Orbelín Pineda, quien milita en Chivas de Guadalajara, para contratarlo en el siguiente mercado invernal de trasferencias, el cual se desarrollará entre diciembre y enero próximos.



De acuerdo al diario inglés "The Sun", el director técnico español Josep Guardiola querría al ex jugador de Gallos Blancos de Querétaro para poseer más variantes en mediocampo gracias a la versatilidad de dicho elemento, quien tiene contrato vigente con el Rebaño Sagrado.



La publicación destacó que el jugador de 20 años de edad ya ha tenido llamados con la Selección mexicana a nivel mayor, y actualmente tiene un contrato de cinco años con el Guadalajara, además de que el Porto es otro de los clubes interesados en contar con sus servicios.



Apenas la semana pasada, en Portugal la prensa local mostró el deseo de los Dragones por firmar a Orbelín Pineda, de quien pronosticaron un fichaje por tres y medio millones de euros.



Por lo pronto, Pineda es titular indiscutible en Chivas y hace unos días el dueño mexicano del cuadro rojiblanco, Jorge Vergara, descartó que quiera desprenderse del mediocampista, e incluso advirtió que no saldrá en el próximo mercado de verano.



Asimismo, Vergara Madrigal ha dicho que Orbelín es como su compatriota Javier "Chicharito" Hernández, al señalar que es un elemento maduro, de buen nivel futbolístico y con cualidades para jugar en Europa, tal y como lo hace el delantero tapatío en el Bayer Leverkusen, sin olvidar que ya jugó en el Manchester United y el Real Madrid.



Manchester City, que además de Orbelín Pineda se fija en el austriaco David Alaba y el francés Kingsley Coman, ambos del Bayern Munich, es uno de los clubes aspirantes al título de la Liga Premier de Inglaterra, y con Josep Guardiola al mando querrá dar ese paso de calidad en la Champions League.