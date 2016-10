Convocan a Jona dos Santos para juego de la Europa League

El mexicano podría ver actividad con el Villarreal en partido contra el Osmanlispor

VILLARREAL, ESPAÑA (19/OCT/2016).- El mediocampista mexicano Jonathan dos Santos fue tomado en cuenta en la convocatoria del técnico de Villarreal, Fran Escribá, y este jueves podría tener actividad cuando se midan al Osmanlispor en actividad de la Europa League.



El entrenador citó a 19 futbolistas, incluido dos Santos, quien ha sido titular en los pasados compromisos de esta competición, a la espera de que se mantenga en el once inicial, aunque cabe recordar que apenas el fin de semana fue suplente en la Liga de España en la victoria 5-0 sobre Celta de Vigo, en la cual ingresó de cambio.



En duelo por la fecha tres del Grupo L del segundo certamen más importante del Viejo continente a nivel de clubes, tras la Champions League, el Submarino Amarillo visitará suelo turco en busca de una victoria que lo mantenga en la cima del escuadrón, y que además lo encamine a la ronda de dieciseisavos de final.



La cancha del Osmanli Estadi, situado en la capital otomana, será el escenario donde el equipo local esperará hacer valer el peso de su afición y conseguir su segundo triunfo aquí, tal como lo hizo en la primera jornada contra Steaua Bucarest por marcador de 2-0.



Villarreal comanda su sector con cuatro unidades gracias a su triunfo 2-1 ante Zúrich y su empate 1-1 con Steaua, por lo que mañana buscará dar un golpe de autoridad en Turquía para afianzarse en la cima.



El Osmanlispor, por su parte, cuenta con tres puntos tras vencer al cuadro rumano y luego caer de visita contra los suizos 2-1, que de igual forma llevan tres unidades y visitarán este jueves Bucarest.



Por su parte el atacante colombiano, Rafael Santos Borré, advirtió de lo complicado que será la visita a Ankara, pues incluso el rival guardó elementos importantes el fin de semana para medirse al Villarreal este jueves con la intención del triunfo, por lo que los "amarillos" son el rival a vencer.



"Somos el rival a batir en el grupo, así que si no damos el 100 por ciento no ganaremos. Se han reservado para el partido e ir fuera de casa siempre es complicado. Habrá un ambiente difícil", comentó el cafetero, previo al viaje del club español a territorio turco.