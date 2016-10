Mi deseo es retirarme en el Real Madrid: Luka Modric

El jugador croata se dice emocionado de continuar su carrera con el equipo Merengue

MADRID, ESPAÑA (19/OCT/2016).- Luka Modric, centrocampista internacional croata del Real Madrid, firmó su ampliación de contrato hasta el 30 de junio de 2020 en el Santiago Bernabéu, donde rodeado de sus seres queridos en el acto, aseguró sentirse "emocionado" y marcó La Liga Santander como su gran reto de esta temporada.

"Es un día muy especial para mí, me siento muy contento y emocionado por renovar con el Real Madrid, el mejor club del mundo. Quiero dar las gracias al club y al presidente Florentino Pérez por tener tanta confianza en mí y puedo prometer que voy a seguir dándolo todo. Trabajaré fuerte para cumplir la exigencia del club. Espero tener muchos más éxitos en el futuro aquí", dijo en sus primeras palabras tras disfrutar de un video que repasó sus goles y mejores acciones como madridista.

Modric eligió la Décima Copa de Europa del Real Madrid, conquistada en Lisboa ante el Atlético de Madrid, como su mejor momento de blanco y señaló La Liga como su nuevo gran reto.

"Desde que he llegado gané todo menos La Liga y solo me falta esto. Espero ganarla este año. Es nuestra prioridad porque para un club como el Real Madrid estar cuatro años sin ella es demasiado, pero no significa que no queramos ganar la Champions y ser el primero que defiende el título y también la Copa. Para mí y mucha gente es prioridad ganar La Liga".

En primera fila estuvo presente su familia, orgullosa en la proyección del video y tras escuchar las palabras de Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid.

"Es tu quinta temporada y eres un hombre fundamental para el Real Madrid en todos los sentidos. Con tu talento y manera de ser te has ganado no solo a los aficionados del Real Madrid, sino a todo el mundo del futbol. Para el Real Madrid es un honor contar con un jugador de tu categoría, estamos encantados de que sigas hasta 2020. Muchas gracias", le dijo Butragueño.

Sonriente y respondiendo a todas las preguntas en un perfecto castellano, Luka hizo balance de sus años de madridista. "El peor momento siempre son las lesiones y la que tuve en 2014 en el recto femoral fue lo peor que me pasó. El mejor los títulos y cuando fiché por el Real Madrid. Ganar las Champions son los mejores momentos, especialmente en Lisboa por ser la primera y la Décima era muy especial. Si tengo que elegir un momento sería ese".

En su presente, tras ser intervenido de una lesión de rodilla, se encuentra en pleno proceso de recuperación. "Me siento bien, cada día mejor. Trabajo mucho y duro para volver lo antes posible. Decir cuando no quiero decir nada porque voy día a día y me voy sintiendo bastante mejor. Espero volver pronto en el campo pero todavía no puedo decir una fecha".

A sus 31 años, Modric mira a su futuro con la seguridad de seguir creciendo en su juego y sin preocuparse por el paso del tiempo. "No tengo miedo de lesiones ni de la edad, porque cuando miras cada lesión que tuve volví más fuerte sin problemas".

"No puedo quejarme de las lesiones que he tenido, son cosas que pasan en el futbol. Me cuido mucho y de edad me siento muy bien, tengo 31 años, algunos me verán un poco viejo pero no lo siento. Estoy jugando el mejor futbol de mi vida ahora, por eso creo que con más edad jugaré mejor o a este nivel. Estoy seguro", dijo.

Su objetivo ahora es pensar en cumplir el contrato para poder acabar su carrera en el Real Madrid y después no tiene decidido que hará. "Mi deseo y mi idea es retirarme en el Real Madrid y con esta renovación estoy más cerca de este reto. Dependerá de muchas cosas, de cómo me voy a sentir jugando y lo que aporte al equipo, pero mi idea es retirarme aquí y espero que pase".

"Todavía no he pensado mucho lo que voy a ser después del futbol porque aún hay mucho por delante, pero sé que me quiero quedar en el futbol. Ya veremos qué elijo cuando me retire", añadió.

La actual plantilla del Real Madrid señaló que es "la mejor" en la que ha jugado y destacó alta competencia en cada puesto "en un grupo impresionante". También tuvo palabras de cariño para el técnico Zinedine Zidane.

"Mi relación con el míster es muy buena desde el primer día que llegó como entrenador del primer equipo y antes como asistente de Carlo también teníamos una relación estupenda. Tengo claro lo que busca de mí y siempre intento cumplirlo. Tengo mucho apoyo de él cada entrenamiento, cuando estoy lesionado, y le estoy agradecido por el apoyo que me da cada día", reconoció.

Por último, recordó el momento de su llegada al Real Madrid para reflexionar sobre su crecimiento. "Llegó un momento de mi carrera en el Tottenham que tenía que cambiar para mejorar y crecer como futbolista. Cuando llegué al Real Madrid tenía claro que es el equipo donde iba a mostrar todas las cualidades que tengo. Estoy contento por haberlo hecho estos cuatro años y espero continuar de la misma manera".

"Me he desarrollado como jugador, tengo más experiencia que antes y necesito seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, ayudar al equipo para jugar bien, luchar, trabajar en defensa y ataque. He mejorado. Ahora no necesito cambiar nada, simplemente necesito continuar al mismo nivel", sentenció.