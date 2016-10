Chivas, con el Clásico en la mira

Guadalajara quiere seguir su camino hacia un nuevo campeonato en la Copa MX, antes deberán superar a Alebrijes

GUADALAJARA, JALISCO (19/OCT/2016).- Entrar a Semifinales de la Copa MX es una obligación para el Guadalajara, porque de no lograrlo, el calificativo de fracaso aplica perfectamente por la calidad que hay en la plantilla del Rebaño, conjunto que ha tomado este encuentro de Cuartos de Final ante Alebrijes de Oaxaca, con toda la seriedad que corresponde.

El técnico rojiblanco, Matías Almeyda, está consciente que la directiva quiere ver al equipo jugando la Final de Copa.

Chivas se metió a instancia definitiva como segundo del Grupo Dos, apenas detrás de Chiapas que logró seis unidades y los rojiblancos cinco. El chiverío logró cuatro goles a favor y seis en contra. En la instancia de Octavos de Final de la Copa, dejó fuera al Morelia con un gol anotado por la vía penal por parte de Néstor Calderón.

Los tapatíos hicieron un buen partido, dominaron la mayor parte del tiempo y en la recta final del cotejo, tuvo que replegar líneas para defender el tanto de la ventaja. Le faltó al equipo de Almeyda definir el juego, porque crearon muchas jugadas de gol, pero no tuvieron contundencia.

Los pupilos de Almeyda cerraron ayer preparación en Verde Valle con ensayo al arco, con el objetivo de que ante Alebrijes, no pase por el mismo problema que ante Monarcas y poder finiquitar el encuentro lo antes posible.

Cabe recordar que es un juego a eliminación directa, en caso de persistir el empate durante los 90 minutos, se irán directo a los tiros de penal.

Enfrente tendrán a un equipo que le dará pelea a Chivas. Corren mucho en todos los sectores del terreno y no dan un balón por perdido, aspecto que señalaron algunos elementos rojiblancos como un punto importante a considerar.

Alebrijes arriba a este duelo con la ilusión de dar la campanada de la Copa MX eliminando a un grande del futbol mexicano. La motivación es un aspecto que trabajó mucho el estratega de los sureños, Mario García.

Los de Oaxaca llegan como víctima, lo cual es bueno porque jugarán sin complejo, libres y ya saben lo que es complicarle al rival el encuentro para forzar los tiros de penal.

Alebrijes alcanzó los Cuartos de Final tras complicarle a Juárez el partido, igualaron 1-1 para irse a los penales y lo lograron, luego de imponerse 5-3.

Oaxaca logró la calificación a la ronda de eliminación directa como segundo lugar del Grupo Cuatro con cinco unidades, dos abajo del líder Morelia, que logró siete. En goles a favor tuvo dos y en contra cuatro. Logró un triunfo, dos empates y una derrota.

La Copa MX es muy importante: Zaldívar

El delantero Ángel Zaldívar tiene muy claro que sus objetivos con el Guadalajara son trascender y lograr un título, por lo que reconoció que la Copa MX es un certamen muy importante para el equipo.

“Quiero conseguir grandes cosas con Chivas y todos trabajamos a diario para ello. En la Copa también vamos por todo, queremos ganar en cualquier torneo que disputamos”.

Manifestó que aunque en teoría son favoritos sobre el equipo que pertenece al Ascenso MX deben tener mucho respeto y no caer en ningún exceso de confianza. “Pensamos en Alebrijes que es un rival complicado, no podemos adelantarnos a este duelo de la ronda de Cuartos y lo tomamos como una Final, somos conscientes de que no podemos bajar la intensidad si queremos avanzar”.

SABER MÁS

Pereira, entre algodones

El defensa central Jair Pereira se concentró con el equipo y se definirá antes del encuentro si está para jugar o salir a la banca, ya que trae problemas en la rodilla derecha.

Posibles Alineaciones

Chivas: 1. Antonio Rodríguez; 16. Miguel Ponce, 2. Oswaldo Alanís, 28. Juan Basulto, 97. Michelle Benítez; 29. Alejandro Zendejas, 23. José Juan Vázquez, 27. Carlos Peña, 18. Néstor Calderón; 10. Eduardo López, 19. Marco Bueno.

Suplentes: 34. M. Jiménez, 3. C. Salcido, 7. O. Pineda, 11. I. Brizuela, 9. A. Pulido, 14. A. Zaldívar, 24. C. Cisneros.

DT: Matías Almeyda

Alebrijes: 1. Lucero Álvarez; 2. Diego Menghi, 3. Jonathan Sánchez, 4. Arturo Ledesma, 16. Neftalí Teja; 7. Carlos Nava, 6. Emmanuel Segura, 15. Diego Martínez, 27, Armando Escobar; 9. Juan Cavallo, 10. Óscar Fernández

Suplentes: 12. G. Marín, 5. D. Vargas, 17. J. Ocegueda, 8. R. Román, 108. D. Castellanos, 18. D. Calderón.

DT: Mario García

Árbitro: Óscar Macías

HOY EN TV

Chivas vs. Alebrijes

21:00 horas / Chivas TV