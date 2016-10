Cañeros apaga el ánimo de la afición charra

La casa de la novena jalisciense no tuvo la misma efervescencia que en la noche inaugural

GUADALAJARA, JALISCO (18/OCT/2016).- El arranque de la primera serie de la temporada 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico en casa de los Charros de Jalisco no tuvo la misma efervescencia que tuvo la noche inaugural.



Aunque por momentos se estuvo cerca del éxtasis, lo cierto es que en la primera cita de la campaña entre los Charros de Jalisco y los Cañeros de Los Mochis, los poco más de 10 mil aficionados que se hicieron presentes en la casa de la novena albiazul no se hicieron sentir como en la primera noche de la nueva temporada.



De ello se encargaron los Verdes que en los primeros tres episodios, con batazos oportunos, silenciaron a los seguidores que poco a poco fueron ocupando sus asientos en las tribunas, al ponerse en ventaja por una diferencia de cuatro carreras apenas en el primer tercio de encuentro.



Un público que no se involucró durante gran parte del encuentro, tomó algo de vida en el cierre del duelo entre Charros y Cañeros, cuando comenzaron a caer los imparables de los locales y que los pusieron cerca en la pizarra, sin embargo, el batazo oportuno que hiciera estallar las tribunas no llegó, al quedarse corto el equipo de casa.



En la noche zapopana quedó la esperanza del público charro de haber visto la segunda victoria de su equipo en casa en la nueva temporada, una esperanza que queda guardada para la siguiente noche, la del segundo de la serie.



Rafa Márquez presente en casa de Charros



Cada vez es más común que figuras de otros deportes acudan a las noches de beisbol en casa de los Charros de Jalisco y para el primero de la serie entre los albiazules y los Cañeros de Los Mochis, un distinguido visitante se dio cita para atestiguar el encuentro.



Se trató de Rafael Márquez, el capitán de los Rojinegros del Atlas, quien estuvo ocupando un palco del Estadio de Beisbol Charros de Jalisco y cuya presencia fuera anunciada por el sonido local, lo que desató el aplauso de unos y los abucheos de otros, en clara muestra de la rivalidad que existe entre los dos equipos de futbol de la ciudad.



