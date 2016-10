La resurección del 'Aris'

Edwin Hernández casi no jugó durante los primeros meses en Chivas, pero Matías Almeyda le ayudó a retomar su potencial

GUADALAJARA, JALISCO (18/OCT/2016).- Llegó como refuerzo en el Apertura 2015, con José Manuel de la Torre al mando. Las actuaciones esperadas no llegaron, fue a la banca y el equipo no mejoró.

Entonces, recuerda Edwin Hernández, la presión y el entorno en Chivas eran bastante difíciles, tanto que llegó a dudar sobre su arribo al Rebaño.

Fueron momentos complicados para “Aris” porque estaba jugando prestado “con opción de compra”. La poca participación que había tenido con “Chepo” lo sentenciaba a regresar al León. De pronto, todo tomó otro rumbo.

Llegó Matías Almeyda. El técnico argentino empezó a trabajar en la recuperación futbolística de Hernández. Hoy vive tranquilo, confiado y agradecido de estar en Chivas, equipo que lo adquirió gracias al “Pelado".

“Así es el futbol, me di cuenta (que por poco no adquirían sus derechos). Son cosas de futbol, la verdad que cuando a uno le va mal, se cae en el ánimo y no jugar se siente mal. No me fue bien al inicio, tuve muchas dudas, pero también puedo decir que eso me ayudó a crecer mucho”.

Entre risas “Aris” comentó que en León era “Gardel”, jefe donde se paraba, la afición lo quiere mucho y llegó con la ilusión de brillar en Chivas, lugar donde ha madurado gracias a los golpes.

“Me decía, ‘tómala, me vine a crecer, a jugar, trascender y me sientan, ¿a qué vine?’. Me ayudó mucha gente que quiero, mis papás, mi representante. Trabajé, no quise decir nada, sabía que tarde o temprano explotaría todo porque no llegaban los resultados y con el nuevo técnico solamente me quedó poner mi mejor trabajo”.

Almeyda, excelente persona

La llegada del “Pelado” es clave para que “Aris” tenga un buen momento futbolístico, lo expresó el propio lateral y lo argumentó.

“Almeyda es una excelente persona, hablamos cosas personales. Puedo decir que no hay nada mejor que un entrenador que tenga tacto con los jugadores, porque al final, luego de que nos vamos, todos somos personas normales con problemas, con niños en la escuela que te dan dolores de cabeza, entonces aquí para la gente somos jugadores, pero afuera, somos personas normales. Él tiene acercamiento en todos los aspectos que te ayuda a un mejor desempeño en la cancha”.

Almeyda, sin querer, tomó un rol de padre en el equipo, de tutor, porque le solicitan consejos gracias a su humildad, a que se ocupa mucho de la persona y ha propiciado que el mismo jugador esté contento en el entrenamiento.

“Existe armonía adentro y afuera. Es bonito llegar a entrenar, saber que te encuentras con amigos, con seres humanos buenos. Es más fácil llegar alegre que pensar en ‘ya le voy a ver la cara a este cuate’. Luego viene la de uno y piensas, ‘me espero a que éste la falle para reclamar’. Aquí no es así. Si alguien falla lo alentamos y si alguien la cajetea, le damos apoyo. Me preguntaba el psicólogo ¿cómo está todo? Le respondí: pues las aguas están calmadas, por ahora no tienes trabajo, quédate tranquilo. Aquí hay pura buena energía y no le busques”.

TÓPICOS

El regreso del “Gullit”

“Me gusta charlar mucho con el ‘Gullit’ (Carlos Peña), sé cómo decirle las cosas. Quizá no llegó en su mejor momento, lo está agarrando porque lo he visto en los entrenamientos. Debemos confiar en él, está cerca de dar el salto, le ayuda que él lo quiere dar y quizá debemos seguir platicando con él”.

La competencia del “Gallito”

“No nada más es culpa de José Juan Vázquez, aquí no es culpa de nadie porque si ‘Gallo’ está bien, pero anda mejor otro. Aquí es pensar al revés, siempre se piensa negativo y dicen, ‘no rinde porque anda de esto o lo otro’. Michael Pérez y Pineda andan muy bien, para qué le mueves a un equipo que está funcionando bien”.

Marín, la sorpresa

“El punto es estar preparado para cuando llegue el momento y él (Hedgardo Marín) como varios, han estado listos. Ya fue a Selección, lo cual es muy bueno y se tiene que aprovechar. Por ejemplo, si me lesiono y llega un chavito, la agarra. No debe uno aflojar para cuidar el puesto, no afloja el que está afuera ni tampoco el que está jugando”.

EN CORTO

El aporte de Almeyda dicho por “Aris”

• Le ha dado identidad a Chivas

• Humildad al equipo

• Personalidad en todo momento

• Sacrificio

• Siempre disponible

• Concentración

• Unión

• Cero ego

• Nadie es figura por su nombre, sino por lo que hace en la cancha

FRASES

“No es mi mejor momento, será cuando levante el título. No basta hacer bien las cosas si no calificamos. Entonces será mi mejor momento”.

“Fue difícil mi inicio, cuando llegué en mi mente estaba el quedarme y gracias a Dios se hizo la opción, gracias a la directiva de Chivas y a Matías, que me dio la confianza”.

Edwin Hernández, jugador del Guadalajara.