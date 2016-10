Operan de la rodilla a Ben Roethlisberger

El quarterback de los Acereros no tiene fecha específica para su regreso

PITTSBURGH, PENSILVANIA (16/OCT/2016).- El mariscal de campo de Acereros de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, se sometió hoy a una operación en la rodilla izquierda, por la lesión que sufrió en su duelo ante Delfines de Miami, por la semana seis de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).



En un comunicado en el sitio oficial de la franquicia en Internet, el entrenador en jefe Mike Tomlin informó que "Ben Roethlisberger se sometió esta mañana a una exitosa cirugía artroscópica en la rodilla izquierda, como paciente externo".



Roethlisberger se perdió parte del segundo cuarto y jugó con la lesión durante la segunda mitad del duelo que su equipo perdió 15-30 ante Delfines de Miami, debido a un desgarro en los meniscos de la rodilla izquierda.



Luego de la cirugía, Tomlin informó que el estelar pasador "se encuentra en su casa, reponiéndose y se espera que logre una recuperación completa".



No obstante, el estratega indicó que "no tenemos una fecha específica para su regreso al campo de juego, pero confiamos en que esta lesión no es de largo plazo".



Por lo pronto, el "Big Ben" está descartado para el duelo de la semana siete, en el que recibirán a Patriotas de Nueva Inglaterra; Acereros tendrá su descanso en la semana ocho y en la nueve tendrán otro difícil encuentro cuando ante Cuervos de Baltimore, uno de sus rivales en la División Norte de la Conferencia Americana.



El lugar de Roethlisberger será cubierto por el pasador de cuarto año, Landry Jones, en tanto Zach Mettenberger es el tercero en la línea, ambos muy lejos del nivel del "Big Ben", coinciden los analistas.