Clubes mexicanos buscarán condiciones para seguir en Libertadores

El presidente de la Liga MX reconoció que el cambio de calendario complica las posibilidades de participar en el torneo continental

CIUDAD DE MÉXICO (17/OCT/2016).- Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, dejó en claro que asistirá a la reunión con representantes de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), con la intención de buscar la manera para que los equipos mexicanos se mantengan en la Copa Libertadores.



"El día de hoy se reunió el Comité de Desarrollo Deportivo y lo que se estableció fue los lineamientos, la instrucción precisa es buscar como sí seguir participando en la Copa Libertadores", indicó Bonilla.



Explicó que "esta instrucción la llevaré a mi reunión con el presidente (Alejandro) Domínguez de Conmebol y una vez que termine esa reunión tendremos algo que decir".



Bonilla aceptó que por el nuevo calendario que se dio a conocer, de acuerdo con el cual la justa continental se celebrará de febrero a noviembre, es difícil que las escuadras de la Liga MX tomen parte de ella.



Por otra parte Francisco Suinaga, vicepresidente ejecutivo de Toluca dijo que los equipos mexicanos se mantendrán en la Copa Libertadores de América si existen las condiciones adecuadas para hacerlo.

"Siempre y cuando sea viable (seguirán), no podemos forzar algo que no se puede dar, finalmente es así de simple; hay ciertos días ciertos compromisos y cierto calendario, no hay más, si se puede responderlo en la mesa y precisamente a eso va el presidente (de la Femexfut, Enrique Bonilla) y para eso se hizo esta junta", dijo.

La reunión en cuestión será el próximo viernes 21 en Nueva York, aunque este no será el primer contacto que tendrá con la Conmebol respecto a este tema.



"Ha habido muchos contactos previos, ha estado nuestro personal operativo en contacto con el personal operativo de Conmebol, yo he estado en contacto con el presidente Domínguez y seguiremos haciendo el esfuerzo para que México pueda seguir participando en la Libertadores y estaremos viendo qué se va dando", acotó Enrique Bonilla.