Chivas muestra respeto total para Alebrijes

GUADALAJARA, JALISCO (17/OCT/2016).- El arquero de Chivas, Antonio Rodríguez tomó con seriedad el enfrentamiento ante sostendrán este miércoles ante Alebrijes, dentro de los cuartos de final de la Copa MX, en la cual los tapatíos apuntan a meterse a las semifinales, para buscar el título y advierte el cancerbero, que el cotejo no será fácil ante los sureños.

“Será encuentro de otro campeonato, es algo que uno se juega, no hay nada más bonito que un título. No hay nadie aquí que no entrene pensando en ser campeón, en la Liga, porque uno juega desde niño para levantar un trofeo y tenemos tres pasos por delante, el primero es el miércoles, ya luego vendrán otros dos”.

Para Chivas no está en el panorama ser eliminados, porque se terminaría para muchos la posibilidad de seguir teniendo actividad en un torneo y al final, tampoco se lograría tener un título más, que para eso trabajan.

“Yo considero que para todos, tenemos un plantel muy basto, que no les quede la menor duda, sabemos que viste mucho ganar una Copa, se disfruta mucho jugarla, nos jugamos todo en 90 minutos y es bonito jugarlos, pero nosotros estamos preparados para hacer un buen partido”.

El portero tampoco adelantó que estarán en semifinales ante el América, porque el rival merece un respeto y en su torneo de Ascenso están dentro de zona de calificación, además para la Copa las circunstancias son diferentes, ya que se están jugando todo a un encuentro e irán con lo mejor.

“Nosotros deseamos pasar, no podemos pensar en diferentes panoramas, no debemos pensar en si pasamos o no pasamos, hasta no jugar el partido. Si hacemos bien las cosas estamos más cercas de pasar, si no, estaremos cerca de ser eliminados”.

El encuentro de cuartos de final será cerrado, así lo ve al arquero, ya que se encontrarán dos estilos que les gusta presionar, corren mucho y se observará una buen ritmo futbolístico.

“Tuvieron un buen arranque, por algo están en cuartos de final, le ganaron a un rival que hace bien las cosas como Juárez, así que estamos preparados para este rival, estoy preparado para este duelo. Corren mucho, hemos checado el video y corren, corren y corren, eso es complicado. Vamos a intentar contrarrestarlo, estamos en casa”.

Piensa en su futuro

El arquero Rodríguez, señaló que ya está pensando en futuro con el Guadalajara, qué será de su carrera, porque si la directiva hace válida la opción de compra de Rodolfo Cota, buscará la manera de que la dirigencia le dé opción de encontrar alternativas donde pueda jugar, que es lo que al final desea como profesional.

Estar en la banca le ha cansado a Toño, es paciente pero al ver el buen nivel que trae Cota, ve que las posibilidades de ver acción en la Liga son mínimas.

La Frase

“Vamos paso a paso, nuestro enfoque es ganar todo, un bebé no puede correr sin antes gatear, ya cuando estemos en esa instancia y veremos para que nos alcanza, por supuesto que estamos listos para ganar”.

Antonio Rodríguez, arquero del Guadalajara.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ