Decidir al mariscal no es problema: Jerry Jones

''Estamos al menos a dos semanas de ver si Romo puede jugar'', indica el propietario de los Vaqueros

GUADALAJARA, JALISCO (17/OCT/2016).- Conforme pasan las semanas en la Liga Nacional de Futbol (NFL), el mariscal novato de los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott, continúa sorprendiendo a propios y extraños, luego de que el pasado domingo lograra la marca de cinco partidos ganados de manera consecutiva, esta vez contra los Empacadores de Greenbay.

Este nivel de juego ha provocado un debate entre los aficionados sobre quién debería ser el mariscal de campo titular una vez que Tony Romo mejore de su lesión sin embargo para Jerry Jones, dueño de la franquicia, esta decisión no es un problema.

"No será difícil tomar una decisión. No es difícil, para nada. Aquí no hay nada difícil. Tenemos un equipo inspirador, unos novatos inspiradores y estamos jugando bien en la defensa y en la ofensiva".

El propietario de la estrella solitaria dejó entrever que será Romo quién tenga la titularidad y que le darán el tiempo necesario para prepararse y estar en el mejor nivel posible:

"Estamos al menos a dos semanas de ver si Romo puede jugar, tendrá tiempo para prepararse, lanzar varios balones y ponerse en su mejor forma. Eso nos dará tiempo para tomar lo que hemos aprendido en estos partidos y aplicarlo en el juego contra Philadelphia.

Sin embargo, para los fanáticos de los vaqueros, el novato Dak Prescott es quien debería seguir al frente pues las constantes lesiones de Tony Romo, no le han permitido desarrollarse en su mejor nivel y han afectado al equipo.

Cabe destacar que la próxima semana, los Vaqueros no tendrán actividad y regresarán hasta el domingo 30 de octubre en donde enfrentarán a las Águilas de Philadelphia.

EL INFORMADOR / PATRICIA GALLARDO