En tiempo extra, Texanos vence a Potros

Con una excelente actuación de su mariscal Brock Osweiler, Houston se impuso con autoridad

ESTADOS UNIDOS (17/OCT/2016).- En dramático partido, que tuvo que resolverse en tiempo extra, Texanos de Houston (4-2) se impuso a Potros de Indianápolis (2-4) con dos pases de anotación del mariscal de campo Brock Osweiler, en el marco de la sexta semana de la temporada 2016 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).



Luego que sus primeros tres cuartos de este partido fueron para el olvido, Osweiler completó dos en las diagonales en el cuarto episodio, de 10 yardas con Lamar Miller y de 26 con el ala cerrada C.J. Fiedorowicz, con el que envió el duelo al tiempo extra con 54 segundos en el reloj.



Miller había mantenido en la pelea a su equipo con acarreo anotador de una yarda en el tercer episodio, en tanto Potros dominó prácticamente todo el encuentro con pase de touchdown de Andrew Luck para el ala cerrada Jack Doyle de 22 yd en el primero y personal de Luck de 14 yd en el cuarto.



La grama del NRG Field parecía que se le indigestaba tanto a visitantes como locales, al grado que el primer cuarto fue un duelo de pateadores de despeje entre Pat McAfee, por los "equinos", y Shane Lechler, por los texanos.



Parecía que el primer cuarto se iba a ir en blanco cuando al pateador de Potros, Adam Vinatieri, le anularon un gol de campo de 36 yardas por un castigo de formación ilegal, pero para fortuna de Indianápolis, el pateador hizo buena la repetición, ahora de 41 yd, para ponerlos arriba en el tanteador por magro 3-0.



La ofensiva de Potros comenzó a apretar las tuercas en el mismo primer cuarto y por fin pudo acceder a la "zona prometida" en la primera jugada del segundo, con pase profundo de Luck para Doyle, quien sólo tuvo que dejarse caer para romper el plano y darle a los suyos ventaja de 10-0.



No obstante, fue solo un breve destello, el resto del episodio fue otro "festival" de despejes, en el que los veteranos Vinatieri y Nick Novak intercambiaron goles de campo, de 37 y 27 yd, respectivamente, para que el tanteador quedara 13-3 para la visita al medio tiempo.



Parecía que los de casa despertaban en el tercer cuarto, cuando, tras detener a los visitantes, lograron entrar a las diagonales, con elacarreo de una yarda de Miller, quien entró sin problemas justo por el centro de la línea, en lo que fue el primer touchdown terrestre de su equipo en esta campaña, aunque fallaron el punto extra.



Sin embargo, todo quedó en la ilusión para la fanaticada texana, luego que, justo cuando el tercer episodio llegaba a su fin, Osweiler le dio la razón a sus críticos, al tirar un pase infame, que fue interceptado por el esquinero Vontae Davis, en la yarda 20 de Houston.



El error del ex pasador de Broncos de Denver se convirtió en siete puntos para Potros en la primera jugada del cuarto episodio, cuando Luck tuvo que "correr por su vida", al no encontrar receptor, y terminó por lograr touchdown personal de 14 yardas, que aumentó su ventaja a 20-9.



Hacia el ecuador del cuarto episodio, los visitantes parecían sentenciar el encuentro con el tercero de Adam Vinatieri en la noche, de 36 yardas tras una serie ofnsiva que recorrió 66 yd en 12 jugadas y 4:27 minutos y que los dejó adelante 23-9.



Pero Texanos no iba a quedarse de brazos cruzados, y menos ante su gente, con lo que en la siguiente serie le recortaron siete puntos a la desventaja, con el que fue apenas el séptimo pase anotador de la campaña 2016 para Osweiler, de 10 yd con Miller.



La defensiva de Indianápolis, no obstante, pecó de exceso de confianza y con 1:50 minutos en el reloj, le permitió a Houston una relampagueante ofensiva, en la que Osweiler hizo más de lo que había hecho en toda la noche.



El egresado de la Estatal de Arizona llevó a los suyos a la "zona prometida" en apenas tres pases, el último de 26 yd para Fiedrowicz, para empatar el duelo 23-23 con el extra de Novak, que le dio dramatismo a los últimos segundos del tiempo regular y envió el juego al tiempo extra.



Indianápolis desperdició la primera serie de la prórroga y con el ánimo por la nubes, Osweiler le sacó provecho a la oportunidad y llevó a Novak hasta la yarda 12 del rival, desde donde el veterano de nueve temporadas marcó gol de campo de 33 yardas, que les dio una cardiaca victoria de 26-23.



Del lado de Potros, Andrew Luck completó 21 de los 32 pases que intentó, con ganancia de 252 yardas, uno de anotación y uno interceptado; mientras Brock Osweiler, con un cuarto periodo de antología, completó 25 de 39, para 269 yd, dos touchdowns y uno interceptado.