Liguilla a la vista

Chivas sigue en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2016 tras derrotar como visitante al Puebla

GUADALAJARA, JALISCO (17/OCT/2016).- Chivas se acerca a la etapa definitoria del torneo envuelto en etiqueta de promesa.

Anoche hizo ver como muy sencilla su victoria de visita 0-2 sobre el Puebla, ante más de 40 mil espectadores en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

El resultado lo catapulta al cuarto lugar del campeonato con 23 puntos, y lo pone a tres de las 27 unidades, cifra mínima con la que han clasificado los equipos invitados a las Liguillas de los últimos torneos.

Sin complicaciones

Matías Almeyda resolvió con soltura las dos dificultades de esta semana.

La lesión y ausencia de Jair Pereira se cubrió con la experiencia de Carlos Salcido, quien acompañó a Hedgardo Marín en la defensa central.

La lesión y ausencia de Alan Pulido se saldó con la oportunidad para Marco Bueno, quien acompañó a Ángel Zaldívar en el ataque, derribando además las suspicacias en torno a un regreso al esquema anterior del Rebaño, cuando jugaban con un volante detrás del único centro delantero.

Más allá de tener dos puntas o no, la fortaleza del Guadalajara es dinámica. Y ante un medio campo avejentado como lo era el del equipo local, con Toledo y Paco Torres como caudillos, el partido poco a poco se fue haciendo de trámite sencillo para los tapatíos.

Además, al minuto 17 Puebla regaló al Rebaño la posibilidad de ponerse al frente en el marcador cuando Robert Herrera recargó por la espalda a Zaldívar, quien no tenía posibilidades de hacer daño en un balón filtrado al área por Edwin Hernández.

El mismo Zaldívar fue implacable en el manchón de penalti, y de pierna zurda puso la pelota cerca del ángulo superior derecho del arco de Campestrini, para el 0-1 en favor del Guadalajara.

Si Puebla, previo al gol sólo había dado sensación de peligro con algunos arranques individuales de Amione, tras verse en desventaja se descompuso más al grado de que Chivas era dueño de la pelota y el ritmo del partido.

Por si no fueran suficientes calamidades, a dos minutos del final del primer tiempo los de La Franja se quedaron con uno menos por la expulsión de Matías Alustiza, por insultar al árbitro.

Pan comido

En el complemento Chivas no dio tregua al rival y al minuto 50 convirtió el 0-2 cuando el “Aris” Hernández metió servicio a media altura por izquierda.

Marco Bueno llegó a la cita a primer poste, anticipó a Míguez, y con la pierna derecha tocó el esférico por encima del portero, para concretar el segundo tanto del Rebaño.

Puebla se aferraba a una campanada como cuando en este mismo torneo, con 10 hombres, remontó un 0-2 ante Morelia para ganar 3-2 en los minutos finales. El Guadalajara sin embargo, no regalaba balones ni oportunidades.

Por el contrario, Campestrini evitó la goleada al sacar al menos otro par de jugadas que parecían terminar en las redes.

Chivas promete en la etapa final del campeonato.

LA FIGURA

Edwin Hernández (Chivas)

El “Aris” (#6) parece regresar a su mejor versión, aquella, del León bicampeón. El lateral de las Chivas puso el pase que propició el penalti del primer gol, y puso el servicio para el tanto de Marco Bueno, además de tener un trabajo impecable en la zaga.

ASPECTOS TÁCTICOS

A la fácil

Ante la ausencia de Jair Pereira, Matías Almeyda no se complicó la vida y resolvió de la manera más sencilla. Sin Alanís disponible, con Basulto sin terminar de dar el “do de pecho”, el “Pelado” optó por Carlos Salcido (izquierda), quien tenía al menos tres partidos listo para volver.

Casado

A la llegada de Alan Pulido, Almeyda modificó su esquema para darle cabida al tamaulipeco. Así, botó a un volante, la “Chofis”, para jugar con dos puntas. Ante la ausencia de Alan por lesión, Matías no rompió su esquema, por lo que acompañó a Zaldívar con Bueno (foto) y mantuvo a la “Chofis””y al “Gullit” en la banca.

Abuso

Matías Almeyda entró ganando el partido. El argentino aventó su medio campo estelar con la orden de ahogar al Puebla en la salida. Francisco Torres y David Toledo no se dieron abasto para competir con jugadores más jóvenes y veloces. Puebla nunca tuvo la pelota ni calma para manejarla.

Regalo

Puebla no tenía muchos argumentos para competir con Chivas, pero cuando terminaba el primer tiempo Matías Alustiza se hizo expulsar por insultar al silbante. Con once era complicado, con uno menos los locales no pudieron competir con la dinámica del Guadalajara.