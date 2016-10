Toluca remonta y vence a Pumas

En juego de la jornada 13, los Diablos Rojos consiguen un importante triunfo al cerrar 2-1 el partido

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO (16/OCT/2016).- El equipo de Toluca vino de atrás para conseguir un importante triunfo de 2-1 sobre los Pumas de la UNAM, que siguen sin ganar fuera de casa, en duelo de la fecha 13 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.



Los goles de la victoria, que tuvieron dedicatoria al ingeniero Fernando Corona, quien falleció este domingo, fueron del argentino Enrique Triverio, al minuto 56, y del colombiano Fernando Uribe, al 86. El paraguayo Paulo da Silva con tanto en propia meta había adelantado a la visita, al 20.



Con este resultado, los del Estado de México llegaron a 20 unidades, en tanto que los del Pedregal, que solo han logrado dos puntos en calidad de visitante, se quedaron con la misma cantidad.

Los jugadores que se equivocaron al inicio del encuentro para el conjunto mexiquense fueron los que se encargaron de darle el triunfo en el segundo tiempo, el colombiano Fernando Uribe y el portero Alfredo Talavera.



Primero, Uribe perdonó apenas en el arranque del juego al quedar solo frente al marco auriazul y definir con un disparo que se fue a un costado, algo que fue secundado por Talavera, quien rechazó mal un balón y que le dio la ventaja a la visita.



Todo se originó en un centro por derecha de Pablo Barrera que Talavera rechazó mal al rebotar el esférico en la humanidad de Paulo da Silva que lo introdujo al fondo de las redes, al minuto 20.



Los de la capital del país tuvieron para irse al descanso con una cómoda ventaja, pero Javier Cortés puso el balón en el travesaño cuando tuvo el marco abierto y sin marca.



Ya desde la tribuna, el técnico argentino Hernán Cristante mandó para el complemento al argentino Enrique Triverio, quien respondió de manera inmediata al lograr el tanto del empate 1-1 en un tiro de esquina por izquierda que el ex jugador del Unión de Santa Fe conectó con la cabeza para dejar sin oportunidad a Alejandro Palacios, al minuto 56.



Cuando todo indicaba que se iban con la paridad, y luego de lo que parecía un penal a favor de Pumas que se no se señaló de Da Silva sobre el uruguayo Matías Britos, los "escarlatas" lograron el tanto de la diferencia.



A falta de cuatro minutos para el final, Uribe se encontró con un baló que el uruguayo Gerardo Alcoba no pudo cortar por un resbalón y conectó de primera con la derecha para ponerla pegado al poste izquierdo y decretar el 2-1 de Diablos Rojos.



En tiempo de compensación Alcoba pudo haber reftificado su resbalón involuntario cuando conectó por derecha un disparo potente, pero al que Talavera le metió muy bien la mano para permitir que Toluca saliera con la victoria.



El arbitraje estuvo a cargo de Mario Ortiz, quien tuvo una labor regular. Amonestó a Gerardo Flores (32), así como a los argentinos Jesús Méndez (62) y Pablo Barrientos (63) por los de casa; el uruguayo Gerardo Alcoba (73) vio cartón preventivo por la visita.