Dimos un golpe de autoridad: 'Profe' Cruz

El técnico felicita a los jugadores por el buen trabajo que hicieron

GUADALAJARA, JALISCO (15/OCT/2016).- Luego del triunfo agónico que consiguió Atlas la noche de este sábado ante Querétaro por 2-1, el director técnico rojinegro, José Guadalupe Cruz comentó en rueda de prensa, que el resultado fue un golpe de autoridad, para demostrar que el equipo está de regreso y que buscará avanzar a la Liguilla, tomando en cuenta de que ganaron la primera de cinco finales que le restan al equipo.

"Los tres puntos eran fundamentales, porque ayudan en lo anímico, es un golpe de autoridad que ayuda para encarar la parte final del torneo, quiero felicitar al grupo, se hicieron ajustes y hoy más que nunca quiero agradecer y felicitar a mis jugadores por el profesionalismo y el trabajo, así como la disciplina táctica", comentó el "Profe" Cruz al finalizar el encuentro.

Al Atlas le resta jugar ante Santos, Pachuca, fuera de casa, América en el Estadio Jalisco y finalmente ante Jaguares allá en Chiapas.

Por otro lado, el timonel rojinegro aceptó que el primer tiempo que disputó su equipo no le gustó del todo, así como la falta de contundencia, tema a tratar con sus jugadores durante la semana, buscando corregir los errores cometidos.

"El primer tiempo no lo jugamos con total intensidad, a nadie nos gustó eso, porque cuando se trata de jugar finales, se trata de dejarlo todo, así tiene que ser porque hay que batallar para ganar, no se juegan finales para jugarlas, queremos estar en la Liguilla, no me gustó que no hayamos metido más goles, pero debo quedarme con lo que sí me gustó, tengo un grupo de profesionales, con mucho carácter y talento para jugar al futbol, tienen mucho corazón, se dejó todo lo que se tenía que dejar dentro de la cancha", siguió el director técnico atlista.

Finalmente, sobre la actuación de Daniel Arreola, autor del gol del triunfo en los instantes finales del partido, José Guadalupe Cruz se llenó la boca en cuanto a elogios se refiere, sobre todo porque tuvo que colocarlo en una posición dentro de la cancha que no es la suya, ya que normalmente se desempeña como defensa lateral izquierdo y en esta ocasión y ante la necesidad, tuvo que ser defensa central al lado de Rafael Márquez.

"La realidad es que hoy Arreola ha dado muestras de su gran capacidad, de categoría y madurez, es un muchacho que es un lateral izquierdo, pero sabe jugar de central, no estamos inventando, lo hemos usado ahí y hace las cosas muy bien", finalizó diciendo.

Leiton Jiménez todavía no estará para jugar la próxima semana ante Santos Laguna, sin embargo podría ser utilizado, dependiendo de su evolución, para el juego de la siguiente semana, cuando visiten a los Tuzos del Pachuca.



FRASES:

"Un triunfo bastante sufrido, tuvimos opciones, no fuimos tan contundentes, pero lo importante es que al final se consigue el triunfo. Creo que por momentos perdimos intensidad", Luis Robles, jugador del Atlas



"Lo practicamos en la semana, hay días específicos para practicar esto, luego llega el momento y fue momento de festejar el gol. Sabe a gloria, porque esta gente se lo merece", Daniel Arreola, jugador del Atlas

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES