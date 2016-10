Cruz Azul rescata empate de último minuto en Morelia

Los capitalinos sacaron el resultado en tiempo de compensación y con un hombre menos

MORELIA, MICHOACÁN (15/OCT/2016).- Morelia a punto estuvo de cortar su racha de cinco juegos consecutivos sin ganar, pero Cruz Azul, que hizo más en el encuentro, consiguió arrebatar el empate en el minuto 90+4, para el 1-1 en la fecha 13 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX de futbol.



Un tanto del colombiano Jefferson Cuero al minuto 81 apuntaba a romper el maleficio "purépecha", pero Jonatan Cristaldo, en el agregado, logró el tanto del empate que deja a los dos equipos con 16 puntos, pero todavía a un paso de acercarse a los puestos de liguilla.



Lo que pintaba para un empate apático tuvo un convulsivo final, que aunque dividió puntos también dejo un sabor de victoria para unos y un amargo pesar en otros. Cruz Azul jugó mejor pero no metió, cuando pudo, sus más claras opciones.



Por el contrario, Morelia, que gracias a su buen arranque de torneo se mantiene con posibilidades de acceder a la segunda fase del torneo a pesar de la seguidilla de derrotas, le apostó más a la especulación.



Sin embargo, la que tuvieron la metieron, Cuero hizo un gol de crack para dar el 1-0 cuando todo se veía oscuro para el local. El tanto, a nueve minutos del final, daba la idea de que los muchachos de Enrique Meza habían cambiado el chip tras la pausa por la fecha FIFA.



Luego, la situación se complicó más para la "Máquina" con una supuesta falta no marcada dentro del área; en los reclamos de penal, al central Luis Enrique Santander no le tembló la mano y expulsó por reclamar a Joao Rojas, ya sobre el minuto 90.



El técnico Tomás Boy empezó a reclamar desde la banca airadamente y la afición local respondió con un lluvia de cerveza sobre Boy.



En el terreno de juego, los celestes no se rindieron y en el último minuto, tras un tiro de esquina y una serie de rebotes, Cristaldo logró empujar el balón al fondo de la red para conseguir el agónico empate.