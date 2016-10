Orbelín está a la disposición de Matías Almeyda

El jugador estuvo trabajando de manera normal en Verde Valle durante la semana

GUADALAJARA, JALISCO (15/OCT/2016).- Finalmente sí fue convocado para estar en el encuentro de la fecha 13 del torneo Apertura 2016, ante el Puebla, pero ya si juega o no Orbelín Pineda será decisición del técnico Matías Almeyda.



Chivas tiene dos bajas en elementos top, Alan Pulido y el defensa central Jair Pereira, quien viajó el viernes por la tarde a Toluca y no fue incluido en la lista de convocados por el pastor para el duelo de este domingo.



Pineda estuvo trabajando de manera normal en Verde Valle, el problema en el muslo derecho cedió rápido, aunque todavía tiene ligeras molestias, aseguró al cuerpo médico que no le impide jugar porque ya el dolor interno por el golpe había cedido mucho.



En algo inusual, el club envió un comunicado con la confirmación de jugadores que hicieron el viaje a Puebla, lista en la cual se incluyó a Alan Pulido, pese a que el jugador salió de Verde Valle mucho después de que el equipo abandonó las instalaciones en el camión que los llevó al aeropuerto.



En Chivas hay casos en los cuales se ocultó información sobre lesionados, de hecho ahora mismo no se ha dado un parte médico oficial respecto a la tendinitis que aqueja a Pulido y hay muchos casos más en los cuales se reservan hacer público sobre lo qué padece algún jugador lesionado en ese momento.



Quizá sea una estrategia para desubicar al rival, pero son prácticas raras que ha tomado el técnico Almeyda de un tiempo a la fecha, las cuales son innecesarias. Hace poco retomaron hacer pública la convocatoria para cada encuentro y por orden de Almeyda ésta se dejó de dar a conocer, que para no darle ventajas al rival. Las convocatorias para cada encuentro las comenzó a realizar en la última estancia como técnico José Manuel de la Torre.



Jair Pereira no fue convocado para este duelo ante el Puebla, de hecho ayer viernes se le vio en el aeropuerto de Guadalajara tomar un avión rumbo a Toluca, lugar donde tiene un negocio y el club precisó que no fue llevado a Puebla porque trae una molestia en la rodilla derecha.

