El PSV empata ante Heracles con Moreno en la cancha

El equipo 'granjero' sacó un punto en un partido cerrado.

EINDHOVEN, HOLANDA (15/Oct/2016).- El equipo de PSV Eindhoven, donde militan los mexicanos Héctor Moreno y Andrés Guardado, una vez más dio una muestra de irregularidad en la campaña y este día dejó ir dos puntos importantes al empatar 1-1 contra Heracles.



El cuadro "granjero" recibió al Heracles en el Philips Stadion, en actividad de la fecha nueve de la Liga de Holanda, no obstante, el dominio mostrado en algunos lapsos del encuentro no lo reflejó la escuadra local en el marcador definitivo.



El sueco Kristiano Armenteros, al minuto 39, adelantó al conjunto visitante, pero poco le duró el gusto con la anotación para el PSV por parte del uruguayo Gastón Pereiro, al 41, para el 1-1, igualada que después no se movería.



De este modo, el equipo de Eindhoven hilvanó su tercer duelo sin ganar en la temporada y llegó a 18 unidades en el tercer lugar de la Eredivisie tras nueve fechas disputadas, mientras Heracles alcanzó su octavo punto.



Respecto a la actividad de los jugadores mexicanos, el defensa Héctor Moreno jugó todo el compromiso y lo hizo de una manera aceptable, aunque la igualada opacó un poco su accionar, mientras Andrés Guardado apenas se recuperó de problemas musculares y observó el cotejo desde el banquillo.