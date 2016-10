Villarreal quiere mantener invicto ante Celta de Vigo

El equipo convoca a Jonathan dos Santos para el partido de este domingo

VILLARREAL, ESPAÑA (15/OCT/2016).- El mediocampista mexicano Jonathan dos Santos fue convocado por el Villareal para enfrentar este domingo al Celta de Vigo, en la jornada ocho del futbol español, donde buscarán mantener el invicto.



El pasado 23 de agosto ante Mónaco, en la ronda previa Liga de Campeones de Europa, fue la última vez que el equipo castellonense perdió, después hiló ocho encuentros sin caer, cuatro empates e igual número de victorias, por lo que en su próximo enfrentamiento tiene la misión de llevarse el triunfo para no alejarse de los primeros sitios de la tabla en la Liga de España.



El conjunto del Celta hilvana siete encuentros sin perder, cuatro de Liga, dos en la Liga Europea y un amistoso, sin embargo, en sus últimos cuatro partidos ganó, por lo que el técnico del Villarreal, Francisco Escriba, advirtió:



"Son un equipo (el Celta) que tiene mucho control del balón y no queremos que sea así. No queremos jugar a la contra y buscamos tener la pelota, que es uno de los cambios que queremos dar", comentó el estratega.



Para mañana se espera que "Jona" dos Santos regrese a la actividad frente al cuadro celtista, después de sufrir una molestia en el músculo abductor del muslo izquierdo, razón por la que fue baja de la selección mexicana en los pasados partidos amistosos de fecha FIFA.



El "submarino amarillo" con 13 unidades se encuentra en la quinta posición, mientras el Celta de Vigo se ubica en el décimo peldaño con 10 puntos. Ambos cuadros registran nueve goles a favor en la Liga, pero el Villareal solo ha permitido cuatro goles, en contraste con el rival que lleva 11 en contra.