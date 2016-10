Que siga la confianza: Marco Fabián

''Estoy feliz y agradecido con este momento, siempre trabajando cuando se necesite'', dice

CIUDAD DE MÉXICO (15/OCT/2016).- El mexicano Marco Fabián de la Mora se dijo contento tras el gol que evitó la derrota ante el Bayern Múnich y espera mantener la confianza que el equipo ha puesto sobre él.

“Estoy feliz y agradecido con este momento, siempre trabajando cuando se necesite. Con mi Selección regreso y me puse a trabajar al máximo los primeros días. Que siga la confianza que esto continúa”, atizó el ofensivo.

Asimismo, el ex jugador de las Chivas manifestó su interés por demostrarse en más escenarios del balompié europeo.

“Soy una persona que me gusta soñar en grande, de pensar en grande, por qué no (Champions League), no es imposible, paso a paso y hemos mostrado que estamos para muchas cosas".

Justifica abandono del Tri para jugar contra Bayern

Marco Fabián justificó su retorno anticipado con la Selección Tricolor, al firmar este día, tal vez, su mejor partido en el futbol europeo.

Con el Tri, Fabián de la Mora jugó el sábado anterior el duelo amistoso contra Nueva Zelanda, donde hizo un gol en el triunfo por 2-1, después dejó la concentración de la Selección mexicana para perderse el otro encuentro de preparación ante Panamá.



Dicho acto provocó que el futbolista jalisciense recibiera críticas, sin embargo, el acuerdo entre el cuerpo técnico de México, encabezado por el colombiano Juan Carlos Osorio, y el Eintracht Frankfurt estaba pactado.



Hoy, Marco Fabián disputó los 90 minutos, colaboró en el primer tanto de las Águilas y consiguió un gol con el pecho para arrebatarle una igualada al vigente campeón de la Bundesliga, algo por lo que valió la pena perderse el pasado compromiso con México en la fecha FIFA.



"Estoy agradecido con Dios, valió la pena regresar, estoy trabajando a disposición donde me necesiten. Di mi mejor esfuerzo con la selección y estoy orgulloso de representar a mi país", manifestó Fabián de la Mora al término del choque de este sábado en el Commerzbank Arena.



En declaraciones para la cadena "Fox Sports", el volante mexicano admitió que contra el Bayern fue "partido complicado y especial para mí, me toca hacer gol y un buen partido, espero que siga la confianza".



El Eintracht Frankfurt tiene 11 unidades en la Liga de Alemania, resta mucho camino por recorrer en la temporada, pero el deseo de Fabián y compañía es lograr un boleto para la próxima Liga de Campeones de Europa.



"Soy una persona que me gusta soñar en grande, que me gusta tratar de pensar en grande, a veces hay que soñar en grande para cumplirlo (jugar Champions League). No es imposible, pero hay que ir paso a paso, hemos demostrado partidos importantes y estamos para grandes cosas", apuntó el mexicano.

Con información de SUN y NTX.