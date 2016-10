Marco Fabián anota y Eintracht empata con Bayern

A los 78 minutos, el mexicano logra su tercer gol de la temporada cuando con el pecho empujó la pelota al fondo

FRANKFURT, ALEMANIA (15/OCT/2016).- Un gol con el pecho del mediocampista mexicano Marco Fabián, permitió al Eintracht Frankfurt arrebatarle el empate 2-2 al campeón Bayern Munich, en un duelo perteneciente a la fecha siete de la Liga de Alemania.



Un excelso partido firmó el equipo de las Águilas ante su afición en el Commerzbank Arena y con 10 elementos en gran parte del segundo lapso fue capaz de rescatar un punto contra el máximo favorito para repetir con el título en la Bundesliga.



La dura prueba se complicó para el Eintracht, luego que a los 10 minutos el holandés Arjen Robben, con poco ángulo, sacó zurdazo que venció al portero finlandés Lukas Hradecky para colocar el 1-0 a favor del equipo muniqués.



Pero en lugar de achicarse, la escuadra dirigida por el croata Niko Kovac despertó, le jugó de tú a tú al Bayern, y el estadunidense Timothy Chandler con disparo al poste y un cabezazo de Fabián salvado por la zaga eran los primeros avisos en busca del empate.



El futbolista jalisciense porta el "10" del Frankfurt y responde a dicho peso por más que los números en la espalda no jueguen, manejó el mediocampo de su escuadra, abrió espacios y muestra de su talento derrochado fue que elementos de clase como el español Xabi Alonso y Mats Hummels fueron amonestados por faltas sobre él.



El grandulón y capitán Alexander Meier también tocó la puerta del Bayern con cabezazo que atajó con lo justo Manuel Neuer y el balón por centímetros no rebasó por completo la línea de gol. Ya era más el Eintracht.



Antes del descanso, Marco Fabián tomó el esférico en mediocampo, sirvió para Bastian Oczipka y éste filtró para el húngaro Szabolcs Huszti, quien ayudado en un rebote sacó zurdazo raso para el 1-1 a los 43 minutos.



En el segundo lapso, Bayern Munich recuperó el protagonismo del cotejo, el técnico italiano Carlo Ancelotti ingresó al portugués Renato Sanches para cambiar la imagen del encuentro y volver a tocar la meta del cuadro local.



El galo Kingsley Coman, con disparo al poste, Robben y Joshua Kimmich se quedaron cerca del gol del Bayern, pero fue este último elemento quien hizo el 2-1, al 62, al encontrarse un mal disparo dentro del área y con punterazo venció a Hradecky.



Tres minutos después el panorama se complicó más para el Eintracht cuando Huszti se fue expulsado. Con marcador en contra, un jugador menos y frente al Bayern, parecía que todo estaba perdido para las Águilas, pero Fabián y compañía no bajaron los brazos.



A los 78 minutos, el mexicano Marco Fabián logró su tercer gol de la temporada cuando con el pecho empujó la pelota al fondo de las redes tras un centro de Chandler, que valió el 2-2, en un ligero fuera de lugar.



Fue un gran partido del ex jugador de Chivas de Guadalajara que justificó su regreso previo de la Selección mexicana para cumplir en este juego importante.



De este modo, Eintracht Frankfurt llegó a 11 unidades en la Bundesliga, que sigue dominada por el club bávaro, que alcanzó 17 puntos y se mantuvo invicto, aunque el empate de hoy lo dejó con un sabor amargo.