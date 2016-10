Chivas va por triunfo redondo ante Puebla

Isaac Brizuela asegura que se arriesgarán al frente pensando en sacar el resultado

GUADALAJARA, JALISCO (14/OCT/2016).- Matías Almeyda, técnico del Guadalajara, ha trabajado duro en la semana con el equipo buscando que la mayoría de jugadas que se organizan a la ofensiva sean terminadas, porque el equipo produce mucho al ataque pero los encuentros se le han complicado en los últimos minutos por no saber definirlos en el momento adecuado, lo cual aceptó Isaac Brizuela, quien aseguró que han puesto especial atención en este señalamiento.



El desarrollo del encuentro, pese a que esperan a un Puebla con muchas precauciones jugando al contragolpe, será muy atractivo para la afición, ya que habrá mucha dinámica y obligarán al local a modificar su forma de jugar.



"Veo un duelo de dos equipos dinámicos, que salen a proponer y a buscar los partidos, y ahora no será la excepción, ellos intentarán mostrar que están en casa y nosotros como siempre arriesgaremos al frente pensando en sacar el resultado, por eso creo que será un buen espectáculo para la afición".



El "Conejito" precisó que en el plantel no se preocupan de quién anotará, lo importante es que los goles caigan, porque el objetivo es sumar para el equipo y no un lucimiento personal.



"Siempre nos preocupamos por el compañero, porque el equipo esté bien y después en lo personal, ya si caen los goles es un logro más, esa mentalidad habla del gran trabajo que hay en el grupo, de la unión del plantel, y con eso sé que podemos conseguir cosas importantes en lo que viene del torneo".



Orbelín con posibilidades

Durante el entrenamiento de este viernes en Verde Valle, el pastor rojiblanco siguió de cerca el desempeño de Orbelín Pineda, quien conforme pasan los días deja atrás el dolor en el muslo derecho y las posibilidades de que juegue ante el Puebla aumentan de manera importante, pero será este sábado cuando determine si hace el viaje o no.



Ante la más mínima molestia que sienta el jugador rojiblanco, el "Pelado" no lo arriesgará para tenerlos al cien por ciento por si lo requiere para el duelo de Copa MX, la próxima semana.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ