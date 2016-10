'Chicharito' estalla contra la prensa mexicana

El delantero expresó su enojo por las comparaciones con otros jugadores mexicanos en Europa

LEVERKUSEN, ALEMANIA (14/OCT/2016).- Javier Hernández despotricó contra la prensa mexicana en una entrevista ofrecida a Univisión-TDN. "Comenzaba mi carrera, me iba bien y era compararme con Omar Bravo, (ver) quién es mejor. Me iba bien en Chivas, (y era) compararme con el mejor jugador mexicano que estaba en Europa. Voy a la selección, me va bien, y es compararme".

"Todos los medios de comunicación lo que tratan es de hacernos pelear entre nosotros", dijo, acerca de los jugadores mexicanos que militan en Europa. "Si Raúl Jiménez hace un gol es 'es que es mejor que el Chicharito', pero ¿yo qué tema encuentro? Hay que alabar a Raúl, y también cuando le va bien a Layún es 'quién es el mejor jugador del momento?' "

"Te lo puedo afirmar que no jugamos por ver quién es el mejor jugador mexicano. Nosotros no competimos, a veces hasta lo hablamos y lo platicamos. Es que de verdad, ¿Por qué me tiene que ir bien para afectar al otro?"

"Puedo entender que Raúl Jiménez salió de América y yo salí de Chivas, pero antes de ser Chiva de corazón, como lo he dicho, soy mexicano.

"Las comparaciones entre jugadores mexicanos no son el único motivo de molestia de Hernández, que también aclaró los motivos de su ausencia de la última convocatoria del Tricolor. "El entrenador vino, habló conmigo, me dijo que él me veía que necesitaba algunos días para recuperarme de la mano y también ver a mi pareja, que tuvo un problema muy serio de salud", explicó.

El internacional mexicano concluyó refiriéndose a la afición mexicana, con la cual interactúa frecuentemente a través de Twitter, "Esos que están ahí apoyando, se los agradezco de corazón, y a los que a veces se dejan llevar por mentiras o por inventos, pues es lo que trato nada más de aclararles".