Puebla es un equipo de cuidado, afirma Marín

Así calificó el jugador la visita que tendrá el Guadalajara ante el Puebla, según él, el equipo de la franja se crece cuando los reciben en el Estadio Cuauhtémoc

GUADALAJARA, JALISCO (14/OCT/2016).- La visita que tendrá el Guadalajara ante el Puebla es calificada por Hedgardo Marín, como de "mucho peligro" por la forma en la cual el equipo de la franja se crece cuando los recibe en el Estadio Cuauhtémoc y porque están a nada, de entrar a zona de Liguilla en el Apertura 2016.

"Es un equipo que juega muy bien, tiene mucho gol y cuenta con jugadores rápidos y desequilibrantes, nos estamos preparando bien, sobre todo en estar atentos atrás, no es fácil jugar en Puebla por la altura y la cancha es pesada".

La idea futbolística que ha implementado el técnico Matías Almeyda no se modifica, sea la cancha que sea, siempre saldrán a ganar y ante el Puebla no será la excepción, pero ahora la encomienda es ir haciendo del "Rebaño", un conjunto que liquide los cotejos en el momento que debe ser, para no terminar sufriendo en los últimos minutos.

"Nosotros saldremos como siempre a proponer, tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos al frente porque va a ser un duelo cerrado, ellos buscarán el contragolpe, por lo que esperamos a un gran rival".

La meta de los rojiblancos es terminar con 28 a 30 unidades, así que sumar un punto no lo ven mal en el redil, aunque siempre la idea es quedarse con los tres puntos y la presión ahora viene para los atacantes, porque deben aumentar su productividad ante el arco rival.

"Queremos ir por esos tres puntos porque sería un paso muy importante y estaríamos más cerca del objetivo. Tenemos que estar bien atentos en la marca y terminar todas las jugadas, recuperar el balón lo más pronto posible para llegar constantemente a la portería rival".

Marín aseguró que la gente de Puebla siempre los apoya, no tiene duda alguna que para este duelo estará el estadio lleno de camisetas rojiblancas y para ellos, quiere el triunfo el zaguero central del Guadalajara.

"Vamos a buscar seguir sumando, sabemos que estamos muy cerca de calificar y eso es lo más importante, qué mejor que ganar de visitante, es algo en lo que estamos mentalizados y el apoyo de la afición también nos ayudará, siempre están con nosotros y es un plus la motivación de brindarles una satisfacción a todos nuestros seguidores".

EL INFORMADOR/ALEJANDRO RAMÍREZ