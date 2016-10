Leones Negros van a Tapachula por puntos

La UdeG viaja a Chiapas para enfrentar a los Cafetaleros

GUADALAJARA, JALISCO (14/OCT/2016).- La única diferencia que esperan ver en Universidad de Guadalajara cuando se reanude la Liga de Ascenso, es resultados.



Así lo dejó de claro Isaac Romo, al hablar en la víspera de la visita a Cafetaleros de Tapachula en duelo de la fecha 13 del Apertura 2016. "Siempre es bueno parar cuando las cosas no están saliendo bien, este descanso nos sirvió para trabajar en situaciones que no hemos corregido, cambiar el chip y descansar de la presión que hemos tenido. Este receso más que afectarnos nos ayudó mucho", dijo el delantero.



El atacante recordó que Tapachula es el equipo que tienen pegado en la tabla general, por lo que ganarles significaría escalar posiciones. "Estos partidos que no quedan son finales para nosotros, el presupuesto que tenemos es corto y tenemos que encarar este juego con la mejor actitud. Mientras matemáticamente podamos clasificar, hay que mantener esa esperanza pero antes de eso hay que salir del penúltimo lugar y eso sólo lo podremos lograr ganando a Cafetaleros".



Los melenudos no preparan muchos cambios respecto al equipo que perdió ante Mineros, salvo la inclusión de Efrén Mendoza como lateral derecho, en lugar de Pável Becerra, quien está lesionado.



EL INFORMADOR / MARIO VALDEZ