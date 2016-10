Guillermo Ochoa y Granada enfrentan a Atlético de Madrid

El mexicano y su equipo están listos para regresar a la actividad en el futbol español

GRANADA, ESPAÑA (14/OCT/2016).- El Granada, con el portero mexicano Guillermo Ochoa, se encuentra listo para tratar de dar la sorpresa y frenar el potencial del líder Atlético de Madrid, cuando este sábado se midan en la fecha ocho de la Liga de España.



Un examen complicado tendrá el cuadro nazarí, en lo que será un compromiso de contrastes, pues Granada marcha en el sótano de la clasificación con apenas dos unidades y el "Atleti" acumula 15 puntos en la cima.



El cotejo marcará el comienzo en esta campaña del técnico Lucas Alcaraz con la escuadra andaluza, ya que remplazó a Paco Jémez, que recién había llegado al club en esta temporada pero se despidió sin ganar.



El estratega Alcaraz es consciente de los problemas de descenso que atraviesa su equipo y de las dificultades que tendrá al visitar mañana el estadio Vicente Calderón, por lo que su cuadro deberá firmar un partido casi perfecto.



"Mañana el Granada tiene que hacerlo casi todo bien. Tenemos que ser un equipo ordenado cuando no tengamos el balón y que no renuncie a tenerlo, estar bien a balón parado, atentos y concentrados", mencionó en conferencia de prensa.



El portero jalisciense Guillermo Ochoa fue convocado y espera mantenerse en el once titular del Granada, tal y como fue en la etapa con Jémez a pesar de que los resultados no le acompañaron y fue el cancerbero más goleado, pero también el segundo con más atajadas en lo que va de la Liga de España, sólo por detrás de Antonio Adán, del Real Betis Balompié.