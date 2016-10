Djokovic avanza a semifinales en Shanghái

El serbio remonta después de un mal primer set y vence a Mischa Zverev

SHANGHÁI, CHINA (14/OCT/2016).- Novak Djokovic remontó después de un pésimo primer set y derrotó el viernes 3-6, 7-6 (4), 6-3 a Mischa Zverev para avanzar a las semifinales del Masters de Shanghái.

Djokovic lució fuera de ritmo e impreciso al comienzo del encuentro, cuando acumuló 18 errores no forzados en el primer set ante un oponente ubicado en el puesto 110 del ranking, y que ingresó al cuadro principal por la vía del torneo preliminar.

El serbio empezó afinó su juego en el segundo, aunque el alemán siguió complicándolo con su táctica de saque y volea. El número uno del mundo finalmente tomó las riendas en el desempate, y no tuvo mayores dificultades en la tercera manga.

"Francamente, no le estaba pegando bien a la pelota desde el principio", dijo Djokovic. "No estaba moviendo bien los pies, así que me tenía donde quería, pegado a la línea de fondo".

"Él estaba luchando, estaba concentrado. Se entregó pro completo, y estuvo a unos pocos puntos de ganar".

Djokovic, tres veces campeón en Shanghái, enfrentará en semifinales al español Roberto Bautista, quien derrotó 6-3, 6-4 al francés Jo-Wilfried Tsonga.