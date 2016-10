Paola Pliego confirma exoneración tras supuesto doping

La esgrimista asegura que el daño que le provocaron por no asistir a Río es irreparable

CIUDAD DE MÉXICO (13/OCT/2016).- La esgrimista mexicana, Paola Pliego, dio a conocer por su propia voz que fue exonerada por el presunto doping por modafinil que arrojó el 28 de julio pasado en el Panamericano de Panamá.

En conferencia de prensa, Pliego aseguró que el daño que le provocaron por no asistir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro es irreparable, pero "que se siente tranquila porque su nombre está limpio".

La atleta queretana junto a su abogado Diego de Buen sostuvieron que existieron varias irregularidades en la forma de tratar las muestras que fueron analizadas por el laboratorio de la Conade.

"Mi nombre ya había sido borrado de la lista (a Río 2016) sin esperar a la apertura de la prueba B", declaró Pliego.

Paola añadió que día antes de la apertura de la prueba B, recibió una llamada en la que le pedían no asistir.

"Me hablaron, por motivos de mi defensa ahora no revelaré quien me marcó por teléfono, pero me pidieron que desistiera de ir a la apertura de la prueba B. Yo estaba segura de mi inocencia, pero lamentablemente dio positivo".

Por ese motivo Paola Pliego junto con su equipo de abogados acudió a la Federación Internacional de Esgrima para solicitar un segundo estudio que fue realizado en Colonia y el cual no arrojó ni en la prueba A ni en la B alguna muestra de modafinil.