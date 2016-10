Melany Hernández consigue boleto al Mundial de Clavados

La clavadista tapatía comienza el nuevo ciclo olímpico con miras de llegar a Tokio

GUADALAJARA, JALISCO (13/OCT/2016).- La clavadista tapatía Melany Hernández comenzó un nuevo ciclo de trabajo con miras a llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y lo hizo de la mejor manera al conseguir su pase al Mundial Junior de Kazán 2016 tras ganar la prueba de un metro en trampolín individual en el Campeonato Nacional Selectivo de clavados, celebrado en el Code Jalisco.

Luego de haber conseguido el triunfo, la joven jalisciense se dijo contenta por haber participado en casa, donde su familia estuvo apoyándola en todo momento.

"Al principio estaba nerviosa, desde antes de irme a Juegos Olímpicos no había participado en esta prueba, entonces lo único que hice fue sentirme segura y disfrutar esta competencia, que se llevó a cabo prácticamente en casa", comentó.

Hernández, quien participó en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, aseguró que haber participado a su corta edad en la máxima competencia deportiva a nivel mundial le ha brindado madurez y seguridad a la hora de estar en el trampolín, aunque admite que deberá corregir algunos detalles rumbo a Tokio 2020.

"En parte sí, me siento más segura, algo madura, pero me hace falta pulir algunos detalles. En la categoría juvenil son clavados sin grado de dificultad y yo desde pequeña siempre he batallado con eso, debo mejorar la vertical y no sacar tanta agua, debo hacerlo de mejor manera y para eso estaré trabajando", explicó.

La joven clavadista tapatía agregó que para el Mundial Junior de Kazán, competencia que se llevará a cabo a principios del mes de diciembre, buscará subir al podio en las pruebas de trampolín de uno y tres metros.

"Es una competencia internacional y eso cuenta mucho para este ciclo y para las competencias que vienen, tanto juveniles, como de primera fuerza. Mi meta es ser medallista en el Mundial, tanto en tres metros, como en un metro subir al podio. Quiero foguearme en los selectivos y competencias internacionales, ir clasificando en cada una de ellas, será un ciclo muy bueno rumbo a Tokio 2020, pero también bastante pesado", concluyó.

EL INFORMADOR/FELIPE ROMERO