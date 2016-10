Chivas se ilusiona con el liderato

El equipo necesita una combinación de resultados para lograr este cometido

GUADALAJARA, JALISCO (13/OCT/2016).- Alcanzar a Tijuana no es imposible para Carlos Cisneros, quien está consciente que para lograrlo necesitan una combinación de resultados de quienes están arriba en la tabla y lo más importante, ganar la mayor cantidad de encuentros, de los cinco que le restan al campeonato Apertura 2016.



"Claro que sí, quedan varios encuentros, si ganamos el domingo nos subimos en la tabla. Sin duda, esperamos llegar a Liguilla lo más arriba posible. Será difícil, hemos trabajado bien en la semana para para obtener un buen resultado. Queremos participar todos, la competencia está fuerte y de los seleccionados, Alan Pulido no estuvo trabajando al parejo, estaba por separado".



Respecto al problema de Pulido en su rodilla izquierda, quien no trabajó con el plantel este día, consideró el "Charal" que hay mucha calidad en quienes estén considerados para entrar al quite ante el Puebla.



"Considero que no hay problema, hay compañeros listos para suplir, nos preparamos igual para cuando el técnico lo requiera. Fue importante lo hecho en Estados Unidos, los encuentros nos sirvieron mucho y buscamos hacer bien las cosas".



Cisneros precisó que la presión por un puesto está fuerte, ya que todos están aumentando su nivel en busca de ser estelares, así que nadie puede relajarse y esto le hará bien al equipo, porque futbolísticamente se deben mostrar mejor tanto en lo colectivo como grupal.



"Hay jugadores de renombre en la banca, los jóvenes hemos estados buscando regresarle a Matías la con buenas actuaciones la confianza que depositó en nosotros. Estamos conscientes que quienes están en la banca, hay gente para suplir y la competencia interna es fuerte".



Agradeció "Charal" que el técnico Matías Almeyda le siga teniendo confianza, lo cual lo compromete a dar mejores resultados y seguir mejorando en los errores que le detecte el cuerpo técnico.



"Ha sido importante para mí la confianza que me ha dado el técnico, he marcado pocos goles pero he sumado muchos minutos. Se debe mejorar mucho para aportarle al equipo siempre y el técnico siempre respeta al que mejor está".



El "Pelado" ha tenido tanta influencia en el equipo, que está buscando guiar bien a los jóvenes para que sean buenos profesionales dentro y fuera de la cancha, dando consejos de sus vivencias cuando fue jugador.



"Nos aconseja que no cambiemos de coche, hasta que se adquiera casa, bienes raíces y todo llega en su momento. Las ganas de un coche mejor siempre están, pero llegará su momento para todo. Matías trata de orientarnos, darnos consejos, ya depende de la madurez de cada quien para tomarlos".



Orbelín Pineda trabajó

Los seleccionados rojiblancos reportaron a los trabajos en Verde Valle, el arquero Rodolfo Cota no tiene ningún problema y está listo para el domingo ante el Puebla; Isaac Brizuela también está apto; Hedgardo Marín en el mismo tenor, pero en el caso de Orbelín Pineda, pese a que entrenó casi toda la práctica, el técnico esperará a ver su evolución en la pierna derecha.

Quien no entrenó con el plantel es Alan Pulido, estuvo haciendo cosas puntuales separado del equipo, ya que el dolor en su rodilla izquierda no ha disminuido mucho.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ